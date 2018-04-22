Почти 300 жителей Подмосковья остаются без света после урагана

Москва, 22 апреля. Почти 300 жителей Подмосковья остаются без света из-за непогоды, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«В настоящее время частично обесточены девять небольших сельских населенных пунктов на севере и юге Подмосковья (Раменский и Серпуховский районы, а также Клин и Подольск). Без электричества временно остаются 295 жителей», — отмечается в сообщении Воробьева.

Он также подчеркнул, что в зоне отключения нет социально значимых объектов.

В данный момент к работе по восстановлению электричества привлечено более 200 бригад, 662 энергетика, 258 единиц спецтехники. Основная работа по региону будет закончена уже к концу дня.

Ранее МЧС рассказало о масштабе последствий урагана в Москве.

Напомним, что в результате урагана были госпитализированы 14 человек, среди них трое детей. Кроме того, было повалено свыше 580 деревьев и повреждено 92 автомобиля.