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Почти 300 жителей Подмосковья остаются без света после урагана
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    Почти 300 жителей Подмосковья остаются без света после урагана

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    Почти 300 жителей Подмосковья остаются без света после урагана

    Москва, 22 апреля. Почти 300 жителей Подмосковья остаются без света из-за непогоды, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

    «В настоящее время частично обесточены девять небольших сельских населенных пунктов на севере и юге Подмосковья (Раменский и Серпуховский районы, а также Клин и Подольск). Без электричества временно остаются 295 жителей», — отмечается в сообщении Воробьева.

    Он также подчеркнул, что в зоне отключения нет социально значимых объектов.

    В данный момент к работе по восстановлению электричества привлечено более 200 бригад, 662 энергетика, 258 единиц спецтехники. Основная работа по региону будет закончена уже к концу дня.

    Ранее МЧС рассказало о масштабе последствий урагана в Москве. 

    Напомним, что в результате урагана были госпитализированы 14 человек, среди них трое детей. Кроме того, было повалено свыше 580 деревьев и повреждено 92 автомобиля.

    Автор: Дима Оленин
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