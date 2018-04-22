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Азаров рассказал, как в Киеве лоббируют закон о «тайной декларации»
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    Азаров рассказал, как в Киеве лоббируют закон о «тайной декларации»

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    Азаров рассказал, как в Киеве лоббируют закон о «тайной декларации»

    Киев, 22 апреля. Власти Украины лишь на словах борются с коррупцией, а параллельно продвигают закон, который позволит избегать наказания за нелегально полученный доход. Об этом на своей странице Facebooк написал бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. 

    Евросоюз в 2017 году запустил на Украине проект по борьбе с коррупцией. В Брюсселе надеялись, что смогут реформировать украинские антикоррупционные ведомства и комиссии, чтобы сделать их более эффективными. Однако, в Киеве с коррупцией борются только на словах, считает Николай Азаров.

    «А вот на деле два депутата от блока «Порошенко» – Андрей Шинькович и Геннадий Чекита – продвигают закон, который позволит подавать так называемую «тайную декларацию» о нелегально полученных доходах и избегать наказания за легализацию таких средств», — написал политик в соцсетях.

    Он отметил, что это «мудрое решение» демонстрирует, насколько заявления Киева отличаются от истинных целей. Напомним, что Европейский суд аудиторов еще в 2016 году признал Украину самой коррумпированной страной в Европе.

    Автор: Ирина Селезнева
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