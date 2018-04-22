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Мало никому не покажется: в Киеве отреагировали на опубликованный компромат на Порошенко
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    Мало никому не покажется: в Киеве отреагировали на опубликованный компромат на Порошенко

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    Мало никому не покажется: в Киеве отреагировали на опубликованный компромат на Порошенко

    Киев, 22 апреля. В администрации главы Украины Петра Порошенко отлично понимают, что у беглого депутата Верховной рады Александра Онищенко достаточно компромата на украинского президента вдобавок к тому, что был опубликован накануне. Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил руководитель информационно-аналитического центра «Перспектива» Павел Рудяков.

    Эксперт подчеркнул, что отсутствие комментариев со стороны администрации Порошенко свидетльествует о панике.

    «Это долгоиграющая тема. Реакция администрации: «Мы фейки не комментируем» — это свидетельство паники. Как вы знаете, президент специально собирал заседание СНБО по этим якобы «фейкам», — считает политолог.

    По словам Рудякова, в администрации Порошенко не понимают, как реагировать на ситуацию, передает «ПолитНавигатор»

    «И президент, и его окружение прекрасно понимают, что для Порошенко — это больная тема, что у Онищенко могут быть записи, которыми заинтересуются на Западе так, что мало не покажется никому», — выразил предположение Рудяков.

    Впрочем, эксперт также уверен, что украинские антикоррупционные органы опубликованные записи не заинтересуют.

    Напомним, ранее Онищенко опубликовал аудиозапись своей беседы с Порошенко, где речь идет о том, что за получение президентом Украины доли в принадлежащей бывшему министру экологии Злочевскому фирмы против него будут закрыты уголовные дела.

    Автор: Дана Балан
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