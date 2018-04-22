«Горячка президента»: Порошенко передал церкви «желтую майку прощания» с Россией

Смелая атака беглого олигарха Александра Онищенко на Петра Порошенко выставила злодеяния последнего на всеобщее обозрение. Трудно судить, столкнется ли президент с проблемами уголовно-правового свойства. Предпосылки для этого имеются. На «пленках Онищенко» запечатлены эпизоды, достойные самого пристального внимания правоохранителей.

Саакашвили о пленках Онищенко с Порошенко: "Это только начало, дальше бу... https://t.co/oLqK5Twbr3 с помощью @YouTube — Kazactvo (@wertyria) April 22, 2018

Депутат настаивает на аутентичности записей. Он уже выразил готовность передать материалы в Национальное антикоррупционное бюро — главную «бабайку» киевских политиков, наместницу Вашингтона на украинской земле.

Андрей Портнов подал в НАБУ заявление о преступлении по фактам из книги Онищенко pic.twitter.com/8LH97mJwP0 — Рік Тайсон (@ricktajson) April 20, 2018

На Банковой — гнетущая тишина

Молчание самого Порошенко и невнятное блеяние его окружения наталкивают на мысль, что сказать Петру Алексеевичу, по сути, нечего. Провластные СМИ, коих на Украине абсолютное большинство, тактично обходят тему «пленок Онищенко» стороной. Зато оппозиционная «Страна» сочла вопрос интересным, а молчание президента — подозрительным.

«Ведь никакие экспертизы не нужны, чтобы ответить на простые вопросы. Например: имел ли место такой разговор или нет? Обсуждал ли президент вопросы, связанные со Злочевским, с Александром Онищенко? Фейк весь разговор или какая-то его часть?» — недоумевает «Страна».

Не праздные вопросы зависли в воздухе. Каким бы ни был ответ, он точно будет запоздалым.

На «высытах» твоих…

Однако сам Петр Алексеевич на фоне коррупционного скандала предпочел заняться делами религиозными. Задумал окончательно распрощаться с тлетворным влиянием Москвы. С этой целью Порошенко хочет создать украинскую поместную церковь, независимую от Московского патриархата.

«Очень важно, чтобы мы продемонстрировали единство церковное, единство народное и единство власти», — сказал президент, выступая перед Верховной радой.

Для новой церкви уже и название придумали: УПЦ ПП (Кононическая). В нем заложены инициалы идейного вдохновителя и фамилия его ближайшего соратника.

УПЦ ПП или Церковь "Жития по-новому"



Громадяне, где купить икону Петра Мальдивского? Хочу приложиться к святыне - для профилактики геморроя pic.twitter.com/f1zqmilROb — Вася Адекватник (@Vasya_news) April 19, 2018

Сам ПП заверяет, что украинская поместная церковь — это «окончательное прощай Российской Империи». Свежо! Счет «окончательным прощай» пошел на второй десяток. Договор об ассоциации, воображаемое «слезание с газовой иглы», безвизовый режим и многие другие события безуспешно примеряли на себя желтую майку прощания. Но проходила неделя-другая, и президент осознавал некую недосказанность, неокончательность прощания.

Чтобы разорвать церковные узы с российским православием, Порошенко обратился к Константинопольскому патриарху Варфоломею. Автор заверяет, что послание к матери-церкви стало событием «долгожданным». Однако допущенные в нем ошибки несколько смазывают торжественность момента. Например, вместо «высот» получились «высыты».

Подставил Вещего, обидел Долгорукого

Если команда президента не преуспела в грамматике, то у самого гаранта обнаружились изъяны в исторических знаниях. Порошенко пожурил киевских князей, «опрометчиво основавших Москву» и поделившихся с «Залесьем» своей верой.

Ученые поспешили обуздать буйство фантазии политика. Они напомнили, что «киевский князь» Юрий Долгорукий, основавший Москву, был князем ростово-суздальским. Его княжение в Киеве началось двумя годами позже 1147 года, от которого принято вести летоисчисление современной российской столицы.

В свою очередь, Киев стал главным городом Руси благодаря легендарному новгородскому князю Олегу. После выступления украинского президента пользователи Сети активно предъявляли основателю Древнерусского государства претензии. Мол, не таким уж он был и вещим.

Петро Порошенко упрекнул киевских князей, за то, что они основали Москву.

Хотя правильнее было бы упрекнуть новгородского князя Олега за то, что он завоевав Киев, сделал его своей столицей. — Голос Мордора (@spacelordrock) April 19, 2018

Расколол страну, расколю и церковь!

Не все народные депутаты благосклонно отнеслись к идее брутального вмешательства в религиозные дела. Представители «Оппозиционного блока» всуе даже упомянули Конституцию, разделяющую церковь и государство.

«Я считаю, что Церковь сама должна принимать решение и верующие сами должны выбирать, в какую церковь они ходят… Государство не должно вмешиваться в эти вещи. Но мы сегодня видим, что идет попытка политических деятелей вмешаться в церковные вещи. Это очень опасно, и мы это не поддерживаем», — сказал глава фракции Юрий Бойко.

Юрий Бойко: С сегодняшнего дня в Украине началась президентская кампания, и началась она, к сожалению, с вопроса религии - Оппозиционный блок https://t.co/raFix4pfqL — Раковская Наталья (@Rakovskaya1960) April 20, 2018

По его мнению, обращение к Варфоломею следует расценивать как старт избирательной кампании Порошенко. Скептически оценил идею и Вадим Новинский, также представляющий «Оппозиционный блок».

Патриарх Константинопольский не поддержит создание на Украине единой поместной автокефальной церкви, считает депутат фракции "Оппозиционный блок" в Верховной раде Вадим Новинский. https://t.co/6t8ekPXrw8 — Sputnik Молдова (@sputnikmoldru) April 19, 2018

Депутат-правдоруб Сергей Лещенко связал обращение с «горячкой» президента. По его мнению, Петр Алексеевич таким образом пытается заглушить шум вокруг коррупционных скандалов вокруг его персоны. И слоган можно соорудить дельный: «Расколол страну, расколю церковь!».

Лещенко: у Порошенко началась "горячка", цель которой – желание сберечь себя на потоках и гарантировать себе безопасность. pic.twitter.com/KgmdCdW9Gz — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) April 20, 2018

Как сказал Бернард Шоу, «Демократия — это воздушный шар, который висит у вас над головами и заставляет глазеть вверх, пока другие люди шарят у вас по карманам».

Вот и Петр Алексеевич говорит: «Смотрите, солнышко выглянуло!»