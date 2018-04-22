Канада и Япония договорились о военном сотрудничестве

Оттава, 22 апреля. Главы МИД Канады и Японии Христя Фриланд и Таро Коно подписали соглашение о поставках и взаимном обслуживании оружия, сообщили в пресс-службе канадского внешнеполитического ведомства.

Оттава и Токио надеются на укрепление военного сотрудничества после подписания двустороннего соглашения. В сообщении МИД Канады отмечается, что Вооруженные силы двух стран смогут эффективно использовать военную технику во время операций и совместных учений.

Подписание документа будет также способствовать партнерству Японии и Канада при необходимости «ответа на гуманитарные и кризисные ситуации», участия в миротворческих операциях. Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что Оттава рассматривает Японию, как ключевого партнера в обеспечении безопасности в АТР.