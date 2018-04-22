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Новый микроскоп позволил пронаблюдать работу живых клеток организма
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    Новый микроскоп позволил пронаблюдать работу живых клеток организма

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    Новый микроскоп позволил пронаблюдать работу живых клеток организма

    Чеви-Чейз, штат Мэриленд, 22 апреля. Исследователям из американского Медицинского центра Говарда Хьюза удалось создать электронный микроскоп, способный создавать трехмерные образы клеток человеческого тела с высокой четкостью в режиме реального времени. Для этого им пришлось решить задачу рассеивания света на поверхностях живой клетки.

    В результате ученым удалось впервые пронаблюдать в трехмерном изображении процессы, протекающие в живых клетках организма - например, миграцию иммунных клеток во внутреннем ухе эмбриона маленькой рыбки данио-рерио.

    Конструкция нового аппарата позволила избежать не только повреждения тонких частей клетки в результате воздействия сканирующего излучения, но и с помощью адаптивной оптики компенсировать рассеяние на границах клеток. Несмотря на то, что аппарат пока не подходит для изучения более плотных существ, ученые уверены, что с его помощью удастся произвести революцию в изучении живых организмов.

    Автор: Валентин Меликов
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