Новый микроскоп позволил пронаблюдать работу живых клеток организма

Чеви-Чейз, штат Мэриленд, 22 апреля. Исследователям из американского Медицинского центра Говарда Хьюза удалось создать электронный микроскоп, способный создавать трехмерные образы клеток человеческого тела с высокой четкостью в режиме реального времени. Для этого им пришлось решить задачу рассеивания света на поверхностях живой клетки.

В результате ученым удалось впервые пронаблюдать в трехмерном изображении процессы, протекающие в живых клетках организма - например, миграцию иммунных клеток во внутреннем ухе эмбриона маленькой рыбки данио-рерио.

Конструкция нового аппарата позволила избежать не только повреждения тонких частей клетки в результате воздействия сканирующего излучения, но и с помощью адаптивной оптики компенсировать рассеяние на границах клеток. Несмотря на то, что аппарат пока не подходит для изучения более плотных существ, ученые уверены, что с его помощью удастся произвести революцию в изучении живых организмов.