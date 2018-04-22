Тема недели: Блокировка Telegram

Войны в наше время ведутся по новым правилам. Вместо многочисленных армий, сходящихся на полях сражений, в ход идут программные коды, блокировки, массовые рассылки, ключи шифрования.

Самой обсуждаемой темой в русскоязычном сегменте интернета на этой неделе стала блокировка мессенджера Telegram. Детище строптивого Павла Дурова заблокировано Роскомнадзором с понедельника. Однако оно не спешит отказываться от российских пользователей, приносящих немалую прибыль своему отцу — долларовому миллиардеру.

Хотя имя Дурова у всех на слуху, не лишним будет напомнить некоторые детали его биографии, которые могут прояснить суть происходящего. Тем более, что неповиновение законным требованиям, для него дело, судя по всему, привычное.

Короткая справка. Павел Валерьевич Дуров, родился в 1984 году в Ленинграде. Учеба в начальной школе частично прошла в Италии, где его отец, филолог, в то время работал. Программированием занялся рано, но отличился сразу — взломал доступ к школьным компьютерам, который был для него заблокирован после слишком вольного обращения с техникой. Окончил филологический факультет СПбГУ, также пройдя подготовку по специализации «Пропаганда и психологическая война».

Первые, тогда еще некоммерческие проекты, начал создавать в университете: базы рефератов и закрытые сети для сокурсников.

Затем Дуров решил перенести на российскую почву идею, подсмотренную у Марка Цукерберга, создателя Facebook. Так получил жизнь и развитие сайт «Вконтакте», на данный момент, являющийся крупнейшей социальной сетью в Европе и объединяющий почти полмиллиарда пользователей.

Сайт монетизировался, став размещать баннерную рекламу, и скоро перешагнул границы России. Бешеная популярность соцсети вскружила голову ее создателю. Штабквартира Дурова переехала в Дом Зингера на Невском проспекте, откуда он с товарищами в 2012 году, в День города Санкт-Петербург, запускал самолетики с прикрепленными к ним пятитысячными купюрами. Эта выходка, названная журналистом и общественным деятелем Владимиром Соловьевым «блажью купчика», подтвердила диагноз, который можно было заподозрить у Дурова еще в школе. Он поставил себя выше «простых смертных».

А затем — и выше закона. В 2013 году на углу улицы Садовой и набережной Мойки он нарушил правила дорожного движения, а затем не стал подчиняться требованию сотрудника полиции остановиться. Уезжая, он задел стража порядка, который в результате получил травмы ног. Причастность гендиректора «Вконтакте» к происшествию вначале отрицалась пресс-службой, но в результате он все равно стал фигурантом дела по статье «применение насилия в отношении представителя власти». Доказать умышленное причинение насилия в тот раз не удалось и дело было прекращено. Тогда Павел избежал даже штрафа в связи с истечением срока, в течение которого его можно было привлечь.

Еще через год Дуров уехал из России с решением больше не возвращаться. Об это стало известно ровно четыре года назад — 22 апреля 2014 года. Днем ранее он прекратил быть генеральным директоров «Вконтакте».

Именно за границей и родился мессенджер Telegram, получивший признание за свое удобство и лаконичный дизайн. Что же плохого, спросите вы? Чем популярная программа не приглянулась Роскомнадзору?

Все просто. Ведомство, борющееся с неправомерными действиями в области связи и медиа, не зря имеет зуб на Telegram и его создателя. Павел Дуров давно и принципиально отказался от сотрудничества с российскими спецслужбами. Это происходит еще со времен переворота на Украине, когда ФСБ попросило руководство «Вконтакте» передать данные об организаторах групп «Евромайдана». На это Дуров ответил категорическим отказом.

В 2017 году он также встал в позу. К тому моменту Telegram уже имел немалый охват. Даже небольшие СМИ завели свои Telegram-каналы и активно распространяли информацию через мессенджер. Роскомнадзор закономерно захотел внести «Телегу», как прозвали ее пользователи, в реестр организаторов распространения информации в сети.

Ведомство предупредило его о возможности блокировки мессенджера в России. Дуров обвинил Роскомнадзор в действиях, противоречащих государственным интересам. Забыв только упомянуть, что на тот момент таким удобным, таким красивым, таким защищенным Telegram вовсю пользовались уже не только активисты Майдана, но и международные террористы. Этого не отрицал даже сам Павел.

«Если бы они не использовали Telegram, то они бы использовали что-то еще», — заявил Дуров, выступая на одной из конференций.

Очевидно, Павел не понимает одной вещи: если ты даешь миру что-то настолько популярное и удобное, оно может быть использовано, в том числе, и во вред, вне зависимости от твоей позиции. И ты несешь за это ответственность. И если сам создатель не может контролировать свое детище, то закономерно, что под контроль его захотят взять более компетентные службы.

Так и произошло, когда после теракта в Санкт-Петербурге, где погибли 16 и пострадали 103 человека, ФСБ потребовало у Telegram ключи шифрования, которые позволили бы собрать информацию о террористах.

Они, как стало известно следствию, общались и координировали свои действия именно через этот мессенджер. В котором, к слову, существует опция секретных чатов, информация в которых не расшифровывается сервером, а сохраняется в читаемой форме только на устройствах пользователей. Интересно было бы узнать, кому вообще может понадобиться подобный инструмент, если не тому, кто хочет скрыть что-то от государства?

Предоставить ключи от волшебного сундучка, содержащего данные, Дуров отдать отказался, вновь сочтя себя выше закона.

Что же оставалось делать надзорным органам, как не пресечь работу неконтролируемого, ставшего опасным, Telegram. В Таганский суд Москвы был направлен соответствующий иск, который был удовлетворен. Судья вынес вердикт: мессенджер должен быть заблокирован. Вооружившись этим решением, Роскомнадзор приступил к блокировке с понедельника, 16 апреля.

И, несмотря на всевозможные ухищрения, вроде использования прокси-серверов, проводящих данные через третьи страны, похоже, что Telegram в России не жилец. Рядовые пользователи, которых большинство, рано или поздно устанут от постоянных перебоев со связью, а альтернатива не заставит себя ждать. Уже сейчас многие СМИ активно переходят на другие мессенджеры.

Тем же, кто продолжает пользоваться программой, пересылая свои данные через прокси, советуем задуматься: кем, собственно, контролируются эти прокси? Откуда вы их взяли? К кому ваши данные, которые вы так стремитесь оградить от государственного присмотра, отправляются?

Что до самого Павла, сейчас он путешествует по миру, нигде надолго не задерживаясь. Путем финансовых вливаний в экономику страны приобрел гражданство теплого островного государства Сент-Китс и Невис. Постит фотографии с голым торсом и экзотическими пейзажами в Instagram.

Ведет партизанскую войну, подбивая россиян на сопротивление Роскомнадзору. Его даже сравнивают с Че Геварой, вот только сравнение неудачное. Великий борец за свободу не раз рисковал жизнью и подвергался лишениям, в отличие от Дурова, которому миллиарды вскружили голову.

История его успеха и правда может кого-то впечатлить. Кто-то даже может подумать, что Павел заботится о свободе и безопасности пользователей Telegram. Но при ближайшем рассмотрении становится понятно, что Дуров — человек эгоцентричный, и терять миллионы российских пользователей ему совсем не хочется. Ведь в наше время, когда вместо оружия и армий в дело идут программные коды и массовые рассылки, тот, кто контролирует пути доставки информации через СМИ и от пользователя к пользователю, имеет огромную власть. А она, как известно, развращает сильнее, чего бы то ни было.