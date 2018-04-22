Меню
Весь мир
Полиция эвакуирует туристов с острова во Франции из-за угроз неизвестного
Украина
Надежда есть: митинг в поддержку Савченко начался в центре Киева
Следующая новость
Загрузка...

    Полиция эвакуирует туристов с острова во Франции из-за угроз неизвестного

    75

    Полиция эвакуирует туристов с острова во Франции из-за угроз неизвестного

    Париж, 22 апреля. Полиция департамента Манш на северо-западе Франции выводит людей с острова Мон-Сен-Мишель после того, как неизвестный выкрикнул угрозы в адрес силовиков, пишет France Info.

    Во Франции неизвестный мужчина выкрикнул «Я убью полицейского», после чего силовики решили эвакуировать людей с острова Мон-Сен-Мишель. Информации о причинах угроз и о наличии оружия у злоумышленника пока нет. 

    Отметим, что на острове находится популярное среди туристов аббатство Мон-Сен-Мишель. С материком остров связывает большая насыпания дамба, поэтому обычно в этом французском уголке много путешественников со всего мира.

    Автор: Ирина Селезнева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    12:15   22 Апреля 2018
    1565
    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

    11:46   22 Апреля 2018
    237
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    2051
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    959