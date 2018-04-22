Полиция эвакуирует туристов с острова во Франции из-за угроз неизвестного

Париж, 22 апреля. Полиция департамента Манш на северо-западе Франции выводит людей с острова Мон-Сен-Мишель после того, как неизвестный выкрикнул угрозы в адрес силовиков, пишет France Info.

Во Франции неизвестный мужчина выкрикнул «Я убью полицейского», после чего силовики решили эвакуировать людей с острова Мон-Сен-Мишель. Информации о причинах угроз и о наличии оружия у злоумышленника пока нет.

Отметим, что на острове находится популярное среди туристов аббатство Мон-Сен-Мишель. С материком остров связывает большая насыпания дамба, поэтому обычно в этом французском уголке много путешественников со всего мира.