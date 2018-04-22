Крупные силы полиции стянуты в центр Еревана из-за скопления демонстрантов

Ереван, 22 апреля. Значительные силы МВД Армении стянуты на расположенную в центре Еревана площадь Республики, куда стекаются демонстранты, выступающие против экс-президента страны Сержа Саргсяна.

Ранее, напомним, едва начавшись, окончились провалом переговоры между Саргсяном, избранным премьер-министром страны, и лидером оппозиции Николом Пашиняном — премьер обвинил лидера оппозиции в шантаже, и предупредил, что он будет нести ответственность за последствия вывода протестующих на улицы. После этого полиция Армении приступила к разгону демонстрации, остановленной в ереванском районе Эребуни.

В настоящее время, как сообщает РИА Новости, полиция оцепила площадь Республики, куда стремятся попасть протестующие, объявившие во вторник о начале «бархатной революции» в Армении.

Напомним, во вторник экс-президент Саргсян был признан премьер-министром Армении, что делает его первым лицом государства с учетом перехода к парламентской форме правления. Оппозиция обвиняет его в неэффективном управлении страной, которое привело к ухудшению экономической ситуации.