Битому неймется: Азаров отреагировал на слова Турчинова о разгроме армий ДНР и ЛНР

Москва, 22 апреля. Четвертый премьер-министр Украины Николай Азаров отреагировал на заявление секретаря совета безопасности Украины Александра Турчинова о том, что ВСУ разгромят армии Донецкой и Луганской народных республик в течение нескольких недель. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее Турчинов заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны разбить ВС Российской Федерации в Донбассе за несколько недель.

«Битому неймется... Вот в Крыму действительно стоят Вооруженные силы России, и даже у этого дегенерата Турчинова язык не поворачивается говорить, что он может там разгромить воинские подразделения России. А в Донбассе, где он прекрасно знает, что нет регулярных подразделений, он бряцает оружием», — написал Азаров.

Бывший премьер Украины также отметил, что в результате «авантюр» Турчинова пострадают украинские военные.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) прокомментировали слова Турчинова о захвате Донбасса и Крыма.

Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в Донбассе не было и нет армии РФ, но есть местные воинские формирования, которые являются самодостаточными.