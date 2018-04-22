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Битому неймется: Азаров отреагировал на слова Турчинова о разгроме армий ДНР и ЛНР
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    Битому неймется: Азаров отреагировал на слова Турчинова о разгроме армий ДНР и ЛНР

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    Битому неймется: Азаров отреагировал на слова Турчинова о разгроме армий ДНР и ЛНР

    Москва, 22 апреля. Четвертый премьер-министр Украины Николай Азаров отреагировал на заявление секретаря совета безопасности Украины Александра Турчинова о том, что ВСУ разгромят армии Донецкой и Луганской народных республик в течение нескольких недель. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

    Ранее Турчинов заявил о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) способны разбить ВС Российской Федерации в Донбассе за несколько недель.

    «Битому неймется... Вот в Крыму действительно стоят Вооруженные силы России, и даже у этого дегенерата Турчинова язык не поворачивается говорить, что он может там разгромить воинские подразделения России. А в Донбассе, где он прекрасно знает, что нет регулярных подразделений, он бряцает оружием», — написал Азаров.

    Бывший премьер Украины также отметил, что в результате «авантюр» Турчинова пострадают украинские военные.

    Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) прокомментировали слова Турчинова о захвате Донбасса и Крыма.

    Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что в Донбассе не было и нет армии РФ, но есть местные воинские формирования, которые являются самодостаточными.

    Автор: Дана Балан
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