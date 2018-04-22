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Aston Martin Джеймса Бонда продан на аукционе за $468,5 тысяч
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    Aston Martin Джеймса Бонда продан на аукционе за $468,5 тысяч

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    Aston Martin Джеймса Бонда продан на аукционе за $468,5 тысяч

    Нью-Йорк, 22 апреля. Автомобиль Aston Martin, задействованный в фильмах «бондианы», был продан на аукционе Christie’s за 468 тысяч 500 долларов.

    Напомним, что автомобиль был выпущен ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Спортивное купе Centenary Edition Vanquish, выполненное в темно-синем цвете, сошло с конвейера в 2014 году.

    Как отмечает телеканал «360», известный британский актер Дэниэл Крейнг в роли «агента 007» появлялся за рулем этого автомобиля несколько раз в последних фильмах «бондианы».

    В ходе торгов также выяснилось, что актер лично принимал участие в разработке дизайна модели.

    Все вырученные с продажи Aston Martin средства будут отправлены на благотворительные цели.

    Автор: Дима Оленин
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