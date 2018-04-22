Aston Martin Джеймса Бонда продан на аукционе за $468,5 тысяч
Нью-Йорк, 22 апреля. Автомобиль Aston Martin, задействованный в фильмах «бондианы», был продан на аукционе Christie’s за 468 тысяч 500 долларов.
Напомним, что автомобиль был выпущен ограниченным тиражом в 100 экземпляров. Спортивное купе Centenary Edition Vanquish, выполненное в темно-синем цвете, сошло с конвейера в 2014 году.
Daniel Craig’s Aston Martin fetches $468,500 in New York https://t.co/SRgvESWf0j pic.twitter.com/iMX8OocnfX— Viral Media (@ProViralMedia) April 22, 2018
Как отмечает телеканал «360», известный британский актер Дэниэл Крейнг в роли «агента 007» появлялся за рулем этого автомобиля несколько раз в последних фильмах «бондианы».
В ходе торгов также выяснилось, что актер лично принимал участие в разработке дизайна модели.
Все вырученные с продажи Aston Martin средства будут отправлены на благотворительные цели.