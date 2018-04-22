Экс-депутат Верховной рады предсказал Украине катастрофу после поднятия цен на газ для населения

Исполняющий обязанности госсекретаря США Джон Салливан призвал Украину поднять цены на газ для внутренних потребителей и выполнить другие условия Международного валютного фонда (МВФ), чтобы получить очередной транш. По мнению депутата Верховной рады V-VI созывов Алексея Журавко, Киев пойдет на это, несмотря на протесты украинцев.

Как объяснила глава пресс-службы Госдепартамента США Хизер Науэрт, «Салливан призвал Украину удвоить свои усилия по проведению реформ и выполнению программ МВФ, приняв закон о создании действительно независимого антикоррупционного суда и увеличив газовые тарифы до паритетного уровня по отношению к импорту».

По словам бывшего народного депутата Украины Алексея Журавко, это означает, что «заокеанские друзья» Киева не понимают украинской экономики.

«Очередное повышение тарифов на газ приведет к катастрофе на Украине. Желание выслужиться перед Вашингтоном и выполнить требования МВФ ради получения очередного транша в первую очередь ударит по простым украинцам, у которых и так нет денег, чтобы платить за коммунальные услуги. Пострадают пенсионеры, инвалиды и другие социально незащищенные категории населения. Тяжко придется и всем остальным», — отметил политик в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Алексей Журавко уверен, что если власти Украины поднимут цены на газ, как того требует Запад, число украинцев, проживающих за чертой бедности, резко возрастет.

«Мало что ли нищих и бомжующих на улицах украинских городов? А будет еще больше тех, кто просит милостыню и ищет еду и одежду в помойке. Самое обидное, что украинские власти, Гройсман и Порошенко, пойдут на поднятие цен на газ для населения. Потому что это требование МВФ, выполнение которого необходимо для получения очередного транша. Это антикоррупционный суд они не торопятся создавать, потому что не хотят сами себя сажать, а цены на газ можно поднять, несмотря на протесты населения. На этом еще и нажиться можно», — считает депутат Верховной рады Украины V-VI созывов.

Напомним, по мнению МВФ, цена на газ для населения Украины должна быть такой же, как и для остальных европейских потребителей.

«Разные цены на газ, одновременно действующие на рынке, становятся причиной коррупции», — объяснял в начале марта глава представительства МВФ на Украине Йоста Люнгман.

А в январе украинский премьер-министр обещал, что в отопительном сезоне 2017-2018 годов роста тарифов на газ для украинцев не произойдет, а что касается вопроса формирования цены на газ, то правительство Украины находится с МВФ «в диалоге с точки зрения поиска оптимальной справедливой формулы», говорил Владимир Гройсман.

При этом с 2014 года стоимость газа для украинских потребителей выросла в 9,5 раз, а процент населения, проживающего за чертой бедности, достиг 60%, сообщал в недавнем докладе постоянный представитель программы развития ООН в Украине Нил Уокер.

Добавим также, что в украинском «Нафтогазе» считают, что украинцы чрезмерно потребляют газ. По мнению главы компании Андрея Коболева, дешевый газ из России привел к тому, что жители Украины привыкли расходовать в шесть раз больше газа, чем любая другая европейская страна.