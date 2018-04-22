ИГ взяло ответственность за теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле

Кабул, 22 апреля. Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 взяли на себя ответственность за взрыв, устроенный террористом-смертником у центра регистрации избирателей в столице Афганистана.

#UPDATE At least four killed, 15 others injured in explosion near voter registration center in west #Kabul, according to local authorities; police and ambulances are at the scene (Pics via @1TVNewsAF) https://t.co/4fXeVfRgEJ pic.twitter.com/KXLCICaWo7 — CGTN (@CGTNOfficial) April 22, 2018

По последним данным, в результате взрыва в Кабуле погиб 31 человек, и еще более 50 получили ранения. Среди пострадавших — много женщин, которые пришли в воскресенье в центр выдачи удостоверений личности, которые необходимы для голосования на предстоящих в октябре парламентских выборах.

Террористы ИГ1 на данный момент не комментировали второй взрыв, произошедший у центра регистрации избирателей в провинции Баглан.

Ранее стало известно, что боевики запрещенного в России исламского движения «Талибан»1 похитили трех сотрудников из центра регистрации избирателей в провинции Гур, однако заявили о своей непричастности к взрыву в Кабуле.

1 Организация запрещена на территории РФ.