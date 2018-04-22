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ИГ взяло ответственность за теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле
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    ИГ взяло ответственность за теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле

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    ИГ взяло ответственность за теракт у центра регистрации избирателей в Кабуле

    Кабул, 22 апреля. Террористы из запрещенной в России группировки «Исламское государство»1 взяли на себя ответственность за взрыв, устроенный террористом-смертником у центра регистрации избирателей в столице Афганистана. 

    По последним данным, в результате взрыва в Кабуле погиб 31 человек, и еще более 50 получили ранения. Среди пострадавших — много женщин, которые пришли в воскресенье в центр выдачи удостоверений личности, которые необходимы для голосования на предстоящих в октябре парламентских выборах.

    Террористы ИГ1 на данный момент не комментировали второй взрыв, произошедший у центра регистрации избирателей в провинции Баглан.

    Ранее стало известно, что боевики запрещенного в России исламского движения «Талибан»1 похитили трех сотрудников из центра регистрации избирателей в провинции Гур, однако заявили о своей непричастности к взрыву в Кабуле.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
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