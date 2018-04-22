Удар по ахиллесовой пяте НАТО: в Германии обеспокоены отказом РФ предоставлять транспортные самолеты

Берлин, 22 апреля. Российская авиакомпания «Волга-Днепр» отказалась продлить договор о предоставлении НАТО самолетов для транспортировки военной техники. В немецкой партии «Зеленые» считают, что это сознательный удар РФ по «ахиллесовой пяте» альянса в ответ на санкции, пишет Frankfurter Allgemeine.

Вооруженные силы Германии (бундесвер) и руководство НАТО обеспокоены, что решение российской компании серьезно скажется на боеспособности альянса. Ранее «Волга-Днепр» доставляла самоходные орудия, танки, боевые вертолеты в Афганистан и Мали. Frankfurter Allgemeine отмечает, что Германия также не располагает стратегическими транспортными самолетами, способными перемещать тяжелые грузы.

Если российская компания не продлит договор в конце 2018 года, то НАТО и бундесверу в 2019 году придется искать новый транспорт для своих грузов. В партии «Зеленые» уверены, что это ответ России на продолжительные санкции со стороны США и стран Евросоюза. Парламентарий Тобиас Линднер отметил, что стратегическая транспортная авиация является ахиллесовой пятой военного-политического блока.

Россия может намеренно использовать эту слабость НАТО. Таким образом, западным странам стоит продумать план Б. Как отмечают СМИ, «Волга-Днепр» объяснила свой отказ продлить соглашение изменением политики компании. Теперь перевозчик намерен осуществлять транспортировку лишь гражданских грузов.