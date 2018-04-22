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Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей
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    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

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    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей

    Лондон, 22 апреля. Сотрудники правоохранительных органов Британии подозревают, что к попытке отравления экс-офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери может быть причастен экс-агент ФСБ, работавший под позывным «Гордон». Об этом пишет издание Sunday People со ссылкой на свои источники.

    Согласно информации газеты, некий 54-летний «бывший агент ФСБ», возможно, использовал придуманное имя «Михаил Савицкис» и еще два псевдонима. Британский таблоид разместил в материале крайне «содержательную» фотографию, судя по которой становится ясно, что британские власти и полиция пытаются хоть как-то оправдать свои действия, поскольку их «доказательная» база давно рассыпалась. 

    Британская полиция нашла подозреваемого в отравлении Скрипалей Британская полиция боится, что он мог уехать из Великобритании в Россию. Также отмечается, что за нападением на Скрипалей может стоять группа из шести человек.

    Напомним, ранее газета Daily Telegraph сообщила, что полиция и спецслужбы Великобритании определили ключевых подозреваемых в деле об отравлении в Солсбери. По данным издания, представители британских властей полагают, что покушение на Скрипалей выполнила якобы «ударная группа, контролируемая российским правительством».

     

    Напомним, британские власти обвинили РФ в причастности к инциденту в Солсбери, однако не предоставили никаких доказательств на этот счет. Москва категорически отрицает все обвинения.

    Автор: Дана Балан
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