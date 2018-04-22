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МЧС рассказало о масштабе последствий урагана в Москве
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    МЧС рассказало о масштабе последствий урагана в Москве

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    МЧС рассказало о масштабе последствий урагана в Москве

    Москва, 22 апреля. В результате сильного урагана в российской столице было повалено свыше 580 деревьев и повреждено 92 автомобиля. Об этом информирует министерство чрезвычайных ситуаций России.

    «В Москве повреждены кровли более 30 жилых домов и административных зданий, произошли падения более 580 деревьев, трех рекламных щитов, получили повреждения 92 единицы личного автомобильного транспорта», — сообщили в ведомстве.

    Отмечается, что в ТиНАО в населенном пункте Косовка в результате сложных метеоусловий произошло кратковременное нарушение энергоснабжения 60 жилых домов, на его ремонт понадобилось порядка трех часов.

    Кроме того, в Подмосковье ураганный ветер повалил более 145 деревьев, повреждены 17 машин. Сообщается, что в Подмосковье по причине непогоды без света осталось 655 жилых домов в 25 населенных пунктах.

    Ранее сообщалось, что порывы ветра в столичном регионе во время урагана в минувшую субботу, 21 апреля, достигали 30 метров в секунду.

    Автор: Дана Балан
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