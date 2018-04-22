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Кэмерон заявил о желании снять еще четыре части «Аватара»
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    Кэмерон заявил о желании снять еще четыре части «Аватара»

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    Кэмерон заявил о желании снять еще четыре части «Аватара»

    Лос-Анджелес, 22 апреля. Американский режиссер Джеймс Кэмерон планирует снять еще четыре фильма по вселенной «Аватара».

    В данный момент постановщик работает над второй и третьей частью знаменитой франшизы. В случае, если оба фильма будут успешны в прокате, он займется за съемки еще двух лент. Как отмечает агентство Reuters, сценарии к ним уже готовы.

    Сам Кэмерон описывает будущего «Аватара» как «поколенческую семейную сагу».

    Напомним, что премьера первого фильма прошла в 2009 году. При бюджете в 237 млн долларов картина собрала 3 млрд долларов. Кроме того, первый «Аватар» был удостоен трех премий «Оскар»: за визуальные эффекты, декорации и операторскую работу.

    Главные роли в фильме сыграли Сэм Уорингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Мишель Родригес.

    Автор: Дима Оленин
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