Кэмерон заявил о желании снять еще четыре части «Аватара»

Лос-Анджелес, 22 апреля. Американский режиссер Джеймс Кэмерон планирует снять еще четыре фильма по вселенной «Аватара».

В данный момент постановщик работает над второй и третьей частью знаменитой франшизы. В случае, если оба фильма будут успешны в прокате, он займется за съемки еще двух лент. Как отмечает агентство Reuters, сценарии к ним уже готовы.

Сам Кэмерон описывает будущего «Аватара» как «поколенческую семейную сагу».

Напомним, что премьера первого фильма прошла в 2009 году. При бюджете в 237 млн долларов картина собрала 3 млрд долларов. Кроме того, первый «Аватар» был удостоен трех премий «Оскар»: за визуальные эффекты, декорации и операторскую работу.

Главные роли в фильме сыграли Сэм Уорингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Мишель Родригес.