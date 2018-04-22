Политика России: Итоги за неделю

Прошедшая неделя в России оказалась богатой на новости. Одним из самых ярких событий стал Ялтинский международный экономический форум. Мероприятие проводится в Крыму ежегодно вот уже в четвертый раз, и год от года привлекает все больше и больше внимания международного экономического сообщества. В этом году количество участников даже превысило ожидания — на форум зарегистрировались представители 71 страны.

«Это факт, который вдребезги разбивает любые мифы об изоляции России и российского Крыма», — подчеркнул глава республики Крым Сергей Аксенов.

На полях форума работают почти три тысячи участников из регионов России и стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. В этом году основной темой стало: "Будущее мира. Будущее России". Участники обсудили глобальные экономические, политические и культурные вопросы. Привлекло внимание присутствие сирийской делегации. В Ялту приехали более 80 человек из арабской республики, среди которых представители правительства страны — в том числе министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер Аль-Халиль. Члены делегации отметили, что настроены на работу с Россией после поддержки, оказываемой нашей страной республике в нелегкое для нее время.

Участников форума приветствовали даже на орбите. Российские космонавты в составе космической экспедиции МКС Антон Шкаплеров и Олег Артемьев пожелали делегатам успешной работы.

Влияние санкций Запада на экономику России также на этой неделе обсуждалось в обществе и политических кругах. Заместитель председателя Совета Федерации Евгений Бушмин рассказал журналистам, что новые санкции Запада и колебания курса рубля не отразятся на выполнении социальных обязательств, заложенных в бюджет РФ. Зампред Совфеда подчеркнул, что новости с биржевых торгов говорят о том, что российская валюта уже отыгрывает потерянные позиции. Оказавшиеся под ограничительными мерами российские градообразующие предприятия могут получить поддержку государства. Опыт последних лет говорит о том, что Россия стала более устойчивой к негативным факторам извне. Так, вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что большинство показателей по импортозамещению во многих отраслях превышает 90%.

Не обошлось и без законодательных инициатив. Депутаты от партии «Справедливая Россия» разработали и внесли в Госдуму законопроект, который расширит возможности использования средств материнского капитала. Его можно будет направить на улучшение жилищных условий, в частности, для покупки, строительства или расширения дачи.

Другой законопроект, внесенный в Госдуму, предусматривает запрет рекламы лекарственных средств в телепрограммах. Инициатива выдвинута группой сенаторов Совета Федерации. Политики полагают, что такая реклама стимулирует россиян к самолечению.

Продолжается в нашей стране борьба с коррупцией. Так следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении экс-руководителя администрации Нижнего Новгорода Олега Кондрашова и его зама Владимира Привалова. Следствие полагает, что Привалов и Кондрашов в 2012 и 2013 годах получили взятку от предпринимателей и посредников в размере 17 миллионов рублей.

Заместитель главы Сочи Юрий Паламарчук также стал фигурантом дела. Ему вменяют превышение должностных полномочий, конкретнее, он обвиняется в причинении ущерба на 115 миллионов рублей акционерному обществу, которое следит за благосостоянием города. И уже не первое уголовное дело по той же статье, что и Паламарчук, на своем счету теперь имеет заместитель главы Федеральной службы исполнения наказаний Олег Коршунов.

Президент России Владимир Путин провел ряд важных встреч и заседаний. Он выслушал ежегодный доклад уполномоченного по правам человека Татьяной Москальковой. Одной из основных тем доклада стали невыплаты зарплат работникам предприятий-банкротов. Москалькова подчеркнула, что зачастую владельцы фирм остаются при значительных средствах, а перед сотрудниками ответственности не несут.

Заслушал президент и доклады министров. Глава МЧС на заседании членов Правительства рассказал о подготовке ведомства к пожароопасному сезону. Также на встрече обсуждались проблемы экологии и модернизации промышленности.

На совещании с членами Совбеза Путин информировал присутствовавших о своих контактах за последние дни с рядом глав иностранных государств по ситуации в Сирии на фоне обстоятельств, сложившихся после недавних ударов западных стран по этой арабской республике.

Таковы были основные новости России на прошедшей неделе. О том, что будет волновать большую страну в грядущие семь дней, расскажем в следующее воскресенье.