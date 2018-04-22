Второй за день взрыв прогремел в Афганистане, есть убитые и раненые

Кабул, 22 апреля. Второй взрыв за день прогремел в Афганистане. Как и первый он произошел у центра регистрации избирателей на предстоящих парламентских выборах — на этот раз в городе Пули-Хумри в северной провинции Баглан.

Как сообщают местные СМИ, в результате взрыва погибли по крайней мере семь человек, еще десять получили ранения, сообщает Khaama Press. Взрыв произошел около полудня по местному времени. Известно, что среди пострадавших много женщин, которые собрались в воскресенье, чтобы зарегистрироваться в качестве избирателей.

Напомним, ранее сегодня мощный взрыв прогремел у центра регистрации избирателей в Кабуле. По последним данным, в результате взрыва погиб 31 человек, более 50 получили ранения.

Ни одна из действующих в стране террористических группировок не взяла на себя ответственность за нападение - боевики "Талибана"1 (запрещен в России) отрицают причастность к взрывам. Афганская армия на своей странице Twitter обвинила во взрывах "террористов-смертников, спонсируемых из Пакистана".

Pakistan backed terrorist group suicide bomber attack voter registration center in western #Kabul Dashtibarchi area. Seven civilians killed 12 wounded so for. People appreciated #AfghanPolice recovery ops prevented more casualties.

Pix, # #pajhwok pic.twitter.com/xXRtvL0EiG — Afghan Army ???????? (@ArmyAFG) April 22, 2018

1 Организация запрещена на территории РФ.