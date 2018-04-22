Эксперт: Принуждая Киев к повышению внутренних цен на газ, США защищают свои финансовые интересы

Москва, 22 апреля. Вынужденное, в связи с требованием Госдепа США, повышение внутренних тарифов на газ спровоцирует увеличение задолженности предприятий и населения Украины перед «Нафтогазом».

Об этом в интервью заявил Федеральному агентству новостей заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

«Долгосрочного экономического эффекта от повышения цен на газ ждать тем более не приходится, — говорит Фролов. — Газовые долги украинских потребителей и так велики. По данным украинского Государственного комитета по статистике, долги населения за газ по итогам февраля 2018 года увеличились на четверть и превысили 620 млн долларов. Есть еще более миллиарда долларов долгов предприятий за газ».

При этом Фролов подчеркнул, что рост долгов населения закономерен, поскольку цена газа на Украине в среднем в 2,5 раза выше, чем по России, при более низких доходах населения.

Эксперт также напомнил, что ничего нового в требовании Госдепа нет, поскольку рост цен на газ был прописан в качестве условий получения кредитов МВФ.

«Американцы просто защищают свои финансовые интересы, а украинским политикам приходится выкручиваться, поскольку на следующий год у них намечены парламентские и президентские выборы», — резюмировал эксперт.

Напомним, сегодня исполняющий обязанности государственного секретаря США Джон Салливан встретился с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным и призвал Киев поднять внутренние цены на газ и создать антикоррупционный суд.