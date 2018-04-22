Сирия новости 22 апреля 12.30: ВКС РФ бьют по «Ан-Нусре» в Идлибе и Хаме, САА отбила атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре

Сирия, 22 апреля. ВКС РФ наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе и Хаме, САА отбила атаку ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо идут бои между «Джебхат Тахрир Сурия» и «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают операцию САА против «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Алеппо, Хомсе и Даръа, отбили атаку ИГ в Дейр-эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ обстреливают «Ан-Нусру» в Идлибе и Хаме.

«Исламское государство»1: пыталось атаковать САА в Дейр-эз-Зоре, ведет бои с ССА в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в Даръа, атаковала САА в Хомсе.

«Джебха Тахрир Сурия»: ведет обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в Алеппо.

Провинция Алеппо

Военный Telegram-канал (@emaannewscenter1) передает, что группировка «Джебхат Тахрир Сурия» ведет обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Тилада.

Также в провинции Алеппо продолжаются перестрелки между Сирийской арабской армией (САА) и незаконными вооруженными формированиями. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что правительственные войска САР бьют по опорным пунктам боевиков в районе Аль-Захра на западе региона. Также бои зафиксированы в окрестностях поселения Зейтан в южной части провинции.

Провинция Хомс

В северной части провинции Хомс продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и группировками вооруженной оппозиции. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что правительственные войска САР уничтожили нескольких радикальных исламистов, еще несколько боевиков получили ранения.

Telegram-канал (@emaannewscenter1) сообщает, что боевики Сирийской свободной армии (ССА) предприняли попытку атаковать расположения САА. По данным автора публикации, армия САР открыла огонь по позициям «свободной армии» в районе поселения Айн Хусейн.

Провинция Дейр-эз-Зор

Медиацентр «Исламского государства» Furat передает, что радикальные исламисты пытались атаковать расположения Сирийской арабской армии (САА) недалеко от Меядина. Кроме того, по сведениям информационного агентства DeirEzzor 24, боестолкновения между правительственными силами и бандами ИГ отмечаются в окрестностях Абу Кемаля.

Напомним, ИГИЛовцы продолжают скрываться в захваченных Демократическими силами Сирии (SDF) районах на сирийско-иракской границе.

Провинция Даръа

Солдаты Сирийской арабской армии (САА) ведут обстрел опорных пунктов группировок радикальной оппозиции в районе Аль-Ядуды, применяя тяжелую артиллерию. Об этом пишет Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

В западной части провинции Даръа продолжается противостояние между Сирийской свободной армией (ССА) и террористами связанной с ИГИЛ1 группировки «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Ранее сообщалось, что ССА отразила несколько атак исламистов недалеко от поселения Джлин.

Провинция Идлиб

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает вести обстрел опорных пунктов террористов «Джебхат ан-Нусры» в южной части провинции Идлиб. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет, что артиллерия правительственных войск САР наносит удары по позициям радикальных исламистов в районе Таль Асс.

На севере региона продолжаются столкновения между коалициями «Тахрир аш-Шам» и «Джебхат Тахрир Сурия».

Провинция Хама

В северной части провинции Хама продолжается военная кампания ВКС РФ и САА против террористов «Джебхат ан-Нусры». Военный источник передает в Telegram (@emaannewscenter1), что Сирийская арабская армия (САА) под прикрытием российской авиации ведет артиллерийский обстрел позиций «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенных пунктов Аль-Латамина и Кафр Зета.

Также на территории провинции Хама фиксируются перестрелки между правительственными войсками САР и группировками радикальной оппозиции. Ранее сообщалось о боях недалеко от деревни Таксис.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)