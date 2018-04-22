В Минфине РФ объяснили отказ участвовать в докапитализации Всемирного банка

Москва, 22 апреля. Российская Федерация отказалась принимать участие в докапитализации Всемирного банка (ВБ). Об этом заявил заместитель министра финансов России Сергей Сторчак.

Заместитель главы ведомства объяснил, что российская сторона не согласна с новыми принципами кредитной политики ВБ, которые могут привести к отказу от поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банковской организации — Индии и Китая, передает РИА Новости.

Он также отметил, что после этого решения объем РФ в капитале Всемирного банка может сократиться и количество голосов в совете директоров может уменьшиться. Сторчак добавил, что по причине действующей политики организация может потерять финансовую устойчивость.

Кроме того, он напомнил, что Всемирный банк отказался финансировать проекты в России.

«В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с утверждением, что мы присоединяемся к пополнению капитала?» — резюмировал замминистра.

Отмечается, что США также отказались участвовать в докапитализации, но Вашингтон собирается сохранить блокирующий пакет акций, правда, он будет снижен до 15%.