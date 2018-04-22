Диана Кади презентовала книгу «Манифест крымской татарки» в поддержку Путина

Москва, 22 апреля. Крымская писательница Диана Кади презентовала в московском «Президент-Отеле» свою книгу «Почему я поддерживаю Путина. Манифест крымской татарки», в которой описала свои впечатления от событий, связанных с присоединением Крыма к России в 2014 году и рассказала о разнице между крымско-татарским народом и пропагандистами крымско-татарской национальности, работающими на власть в Киеве.

События, происходившие во время присоединения Крыма, описываются в книге с точки зрения простого человека. В своей книге Кади касается и деятельности запрещенного в России «Меджлиса1 крымско-татарского народа», чьи лидеры вступили против присоединения Крыма к России.

«Я хочу, чтобы люди понимали, что я разделяю тех, кто называет себя «крымскими татарами», можно сказать «профессиональными» крымскими татарами и простым народом, который миролюбив и лоялен к России», — отметила Диана Кади, основатель международного дискуссионного клуба «18 марта».

Роман «Манифест крымской татарки» уже переведен на английский язык — в ближайшее время Кади намерена посетить с презентацией своей книги три европейские страны.

1 Организация запрещена на территории РФ.