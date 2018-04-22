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Полиция задержала лидера несанкционированных митингов в Ереване
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    Полиция задержала лидера несанкционированных митингов в Ереване

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    Полиция задержала лидера несанкционированных митингов в Ереване

    Ереван, 22 апреля. Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера несанкционированных митингов в Ереване, оппозиционного депутата Никола Пашиняна.

    Шествие митингующих было остановлено в районе Эребуни в столице Армении. Сотрудники полиции выстроили оцепление, несколько силовиков вывели Пашиняна из толпы, передает РИА Новости.

    В воскресенье, 22 апреля, переговоры между Пашиняном и премьером Армении Сержем Саргсяном продолжались всего три минуты и закончились безуспешно. Саргсян заявил, что действия оппозиционера — «шантаж», и порекомендовал ему вернуться в правовое поле. В свою очередь Пашинян пригрозил, что демонстрации продолжатся с новой силой.

    Напомним, незаконные акции против избрания премьером Армении экс-президента Сержа Саргсяна стартовали на прошлой неделе, 13 апреля. Оппозиция обвиняет его в недейственном управлении страной и ухудшении экономики.

    В понедельник демонстранты предприняли попытку прорваться к зданию парламента, полицейские преградили им путь. На следующий день протестующие заявили о начале «бархатной революции» в Армении.

    Автор: Дана Балан
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