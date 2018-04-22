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Трамп играет с огнем: Пушков предостерег США от выхода из ядерной сделки с Ираном
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    Трамп играет с огнем: Пушков предостерег США от выхода из ядерной сделки с Ираном

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    Трамп играет с огнем: Пушков предостерег США от выхода из ядерной сделки с Ираном

    Москва, 22 апреля. Российский сенатор Алексей Пушков предостерег Вашингтон от выхода из соглашения по совместному всеобъемлющему плану действий по иранской ядерной программе.

    «В случае с Ираном Трамп и его советники играют с огнем. Если США все же выйдут из ядерной сделки с Ираном, Тегеран возобновит свою ядерную программу. И тогда Трамп в итоге де-факто станет отцом иранской ядерной бомбы», — написал Пушков в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если США выйдут из СВПД и вернут санкции, то Иран может возобновить свою ядерную программу. До этого постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд говорил, что Вашингтон рассчитывает достичь соглашения с Францией, Германией и Великобританией по ядерной сделке с Ираном до 12 мая.

    США, Франция, Германия, а также США создали рабочую группу для разработки дополнительного соглашения к СВПД по иранской ядерной программе. Инициатором работы стал президент Дональд Трамп, который многократно выражал недовольство заключенной летом 2015 года сделкой и грозился выйти из нее, если соглашение не «исправят».

    Автор: Дима Оленин
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