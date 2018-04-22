«Мегафон» какой-то невероятный: оператор рекламирует порносервисы на сайтах, заблокированных РКН

Абоненты «Мегафона» на днях заметили пикантную особенность: если зайти с мобильного телефона на сайты, заблокированные Роскомнадзором, то попадаешь на рекламу, предназначенную для лиц старше 18 лет, но видна она всем пользователям без возрастных ограничений.

На заблокированных Роскомнадзором сайтах «Мегафон» запустил рекламу сервисов «только для взрослых». Один из них входит в пакет «Мегафон.ТВ», но оплачивается дополнительно, а другой — «Видеомир 18+» — представляет «лучшие эротические видео». Причем подписка на последний сервис оформляется автоматически при нажатии на кнопку «Смотреть».

Как рассказал «Ведомостям» директор Регионального общественного центра интернет-технологий Сергей Гребенников, операторы долго обсуждали с Роскомнадзором возможность размещения рекламы на заблокированных сайтах и то, какой она может быть. В результате ведомство разрешило операторам рекламировать любые услуги.

Однако только «Мегафон» решил подзаработать на «клубничке». Tele2, например, рекламирует на заблокированных сайтах собственный сервис «Журналы», а компания «Вымпелком», представляющая бренд «Билайн», при визите на страницы, внесенные в реестр запрещенных сайтов, рекламирует своим абонентам услугу «Красивый номер».

«Мегафон, прекратите показывать рекламу порно на экранах блокировки. Вы оскорбляете Роскомнадзор», — пишут люди в соцсетях.

Мегафон, прекратите показывать рекламу порно на экранах блокировки! Вы оскорбляете роскомнадзор! pic.twitter.com/htCNNimYPp — Artem Tamoian (@artemtam) 17 апреля 2018 г.

«Мегафон какой-то невероятный просто, я не могу комментировать. На заглушке «Заблокировано РКН» он предлагает мне недорого подписаться на порно», — удивляются абоненты одного из крупнейших российских сотовых операторов.

Мегафон какой-то невероятный просто, я не могу комментировать

На заглушке "заблокировано РКН" он предлагает мне недорого подписаться на порно pic.twitter.com/6Dmazh8LC7 — Рефлексия и снобизм (@Humsterr) 17 апреля 2018 г.

Федеральное агентство новостей в свою очередь направило официальный запрос в «Мегафон» с просьбой объяснить, почему на сайтах, заблокированных Роскомнадзором в том числе за распространение порнографических материалов, появилась реклама порносервисов. Ниже приведен текст обращения ФАН в ПАО «Мегафон».

«В связи с имеющимися жалобами абонентов «Мегафона» на рекламу сервисов «только для взрослых», которая появляется на сайтах, заблокированных Роскомнадзором, при заходе на них с мобильных устройств, и подготовкой соответствующего журналистского материала просим Вас ответить на следующие вопросы:

1. На каком основании реклама порносервисов «висит» на сайтах, заблокированных РКН, в том числе за распространение порно?

2. Почему реклама сервисов, представляющих эротическое видео, доступна всем без исключения пользователям, в том числе несовершеннолетним?

Просим ответить на эти вопросы в соответствии со статьями 39 и 40 Закона РФ «О СМИ»».