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Украина
Климкин прибыл в Торонто на встречу «большой семерки»
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    Климкин прибыл в Торонто на встречу «большой семерки»

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    Климкин прибыл в Торонто на встречу «большой семерки»

    Торонто, 22 апреля. Глава украинского МИД Павел Климкин прибыл в Канаду для участия во встрече глав МИД стран-участниц «большой семерки».

    «Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел государств «Большой семерки» буду говорить об украинцах, которых незаконно удерживает Россия, в том числе о деле Владимира Балуха», — написал он на своей странице в Twitter.

    Ранее сообщалось, что украинского министра Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД G7. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отметил, что Украина впервые будет присутствовать в полноценном мероприятии «большой семерки».

    Автор: Дима Оленин
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