Климкин прибыл в Торонто на встречу «большой семерки»

Торонто, 22 апреля. Глава украинского МИД Павел Климкин прибыл в Канаду для участия во встрече глав МИД стран-участниц «большой семерки».

Вже в Торонто. На зустрічі міністрів закордонних справ країн “Великої сімки” говоритиму про українців, яких незаконно утримує РФ, у т.ч. про справу Володимира Балуха. Людину намагаються зламати за відкриту проукраїнську позицію. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) April 22, 2018

«Уже в Торонто. На встрече министров иностранных дел государств «Большой семерки» буду говорить об украинцах, которых незаконно удерживает Россия, в том числе о деле Владимира Балуха», — написал он на своей странице в Twitter.

Ранее сообщалось, что украинского министра Павла Климкина пригласили на встречу глав МИД G7. Посол Украины в Канаде Андрей Шевченко отметил, что Украина впервые будет присутствовать в полноценном мероприятии «большой семерки».