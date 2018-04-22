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Украина в НАТО спровоцирует войну с РФ: экс-посол США удивился заявлениям Порошенко
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    Украина в НАТО спровоцирует войну с РФ: экс-посол США удивился заявлениям Порошенко

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    Украина в НАТО спровоцирует войну с РФ: экс-посол США удивился заявлениям Порошенко

    Киев, 22 апреля. Украинский глава Петро Порошенко продолжает обещать гражданам Украины скорое вступление страны в Североатлантический альянс, правда, этот процесс может затянуться. Об этом сообщил бывший посол Соединенных Штатов в Киеве Стивен Пайфер (Steven Pifer).

    Американский дипломат удивился заявлениям Порошенко и объяснил, что вступление в НАТО — процесс не из простых. Кроме того, Украина в рядах военного блока может спровоцировать «войну с РФ».

    «Я немного удивлен, когда президент Порошенко говорит о членстве Украины в НАТО как о близкой цели, потому что процесс присоединения к НАТО — сложный и долгий», — подчеркнул Пайфер.

    Экс-посол также считает, что НАТО окажется на пути войны с Москвой, если Украину возьмут в Североатлантический альянс, пишут украинские СМИ.

    «Приняв Украину в НАТО в понедельник, уже во вторник альянс окажется в ситуации войны с Россией, и это проблема. Вряд ли на сегодняшний день есть готовый вариант решения», — добавил экс-посол.

    Накануне киевский журналист Дмитрий Гордон призвал нынешние украинские власти рассказать гражданам страны о том, что Украине в ближайшие двадцать лет не видать ни Европейского союза, ни НАТО.

    Автор: Дана Балан
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