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Холодная вода и горячие эмоции: в Коробицыно закрыли горнолыжный сезон. ФАН-ТВ
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    Холодная вода и горячие эмоции: в Коробицыно закрыли горнолыжный сезон. ФАН-ТВ

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    На горнолыжном курорте «Снежный» проходит контест Red Bull «Прыгни и замерзни». Сноубордисты и лыжники, будут выполнять трюк, прыгая в бассейн. Звучит безумно, но это еще не все, ведь это нужно сделать обязательно в костюме, так как члены жюри будут оценивать не только крутость прыжка, но и креативность образа.

    На мероприятии встречались художественные и мультипликационные герои, сказочные единороги, арабские шейхи, и даже динозавры юрского периода.

    «Этот контест, в первую очередь, для самых креативных и для самых безбашенных фанатов сноубординга, горных лыж, которые готовы закрывать сезон в апреле. Каждый год это больше сотни людей, которые строят свои костюмы, строят какие-то сумасшедшие средства передвижения, и готовы прыгнуть в ледяную воду, с разгонки, выполнив лучший трюк», — рассказывает региональный специалист по маркетингу в компании Red Bull Андрей Иванов.

    Участие принимали, как опытные райдеры, так и новички, которые, преодолевая страх, демонстрируя свой образ, ныряли в бассейн.

    На контесте есть три этапа. Первый — приготовление к прыжку, второй — прыжок, и третье — эмоции после него.

    Холодная вода и горячие эмоции: в Коробицыно закрыли горнолыжный сезон. ФАН-ТВ

    «Я, в принципе, объективно смотрел на всех участников, и выбирал только тех, кто действительно либо хороший костюм  имел, либо хороший трюк сделал», — подчеркивает член жюри и сборной России по фристайлу Артем Набиулин.

    «Все ставили на победу. Мы все надеялись, потому что очень большие усилия прилагали и подходили к этому вопросу с душой. Поэтому нельзя было не надеяться на победу, честно говоря», — делятся эмоциями победители Red Bull Jump & Freeze команда «Космическая устрица».

    Больше сотни прыжков и погружений. «Холодная вода и горячие эмоции» — под таким девизом закрыли горнолыжный сезон в Коробицино.

    Автор: Дмитрий Минаков; Евгений Рудаков
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