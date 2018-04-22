Меню
Общество
Таинственные татуировки дали ключ к тайне гибели туристов на перевале Дятлова
Происшествия
МЧС рассказало о масштабе последствий урагана в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Таинственные татуировки дали ключ к тайне гибели туристов на перевале Дятлова

    2709

    Таинственные татуировки дали ключ к тайне гибели туристов на перевале Дятлова

    Екатеринбург, 22 апреля. Загадочные татуировки, обнаруженные на теле самого старшего участника погибшей экспедиции Дятлова, Семена Золотарева, могут быть, по мнению известного на Урале исследователя непознанного Валентина Дегтерева, кодовым посланием, написанном на «коде СМЕРШ» и раскрывающим тайну гибели экспедиции. Татуировки были обнаружены при вскрытии тела погибшего Золотарева.

    По мнению Дегтерева, татуировки были нанесены незадолго до гибели Золотарева — тот, якобы, пытался предупредить об опасности тех, кто найдет его тело.

    «Если так, это объясняет буквы «Г+С+П = Д», которые можно расшифровать как «Григорий + Семенович + Полковник = Донесение», а «Г.С» и «ДАЕРММУАЗУАЯ» как «Григорий Семенович: «удар, замерз, я умер» (если поставить буквы аббревиатуры в другом порядке)», — приводит Ura.ru мнение Дегтерева.

    «Григорий Семенович», по мнению исследователя — это бывший начальник военной кафедры Уральского политехнического института, с которым мог контактировать фронтовик Золотарев.

    Таинственные татуировки дали ключ к тайне гибели туристов на перевале Дятлова

    «Таким образом Золотарев умер от того, что замерз после какого-то удара. О чем подробно сообщил своему куратору из военной кафедры УПИ. Судя по всему шифровка до адресата так и не дошла», — считает Дегтерев.

    А рисунок «свеклы» на теле погибшего — родовой символ манси. Таким образом, татуировки якобы подтверждают версию о гибели группы Дятлова в результате нападения местных манси, оскорбленных тем, что русские туристы решили взобраться на священную для них гору — жилище духов.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    1507
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    879
    Сирия: вывод боевиков начался в районе Восточный Каламун провинции Дамаск

    Сирия: вывод боевиков начался в районе Восточный Каламун провинции Дамаск

    22:27   21 Апреля 2018
    1584
    Провокация на 9 мая: кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии

    Провокация на 9 мая: кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии

    20:41   21 Апреля 2018
    3272