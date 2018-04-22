Таинственные татуировки дали ключ к тайне гибели туристов на перевале Дятлова
Екатеринбург, 22 апреля. Загадочные татуировки, обнаруженные на теле самого старшего участника погибшей экспедиции Дятлова, Семена Золотарева, могут быть, по мнению известного на Урале исследователя непознанного Валентина Дегтерева, кодовым посланием, написанном на «коде СМЕРШ» и раскрывающим тайну гибели экспедиции. Татуировки были обнаружены при вскрытии тела погибшего Золотарева.
По мнению Дегтерева, татуировки были нанесены незадолго до гибели Золотарева — тот, якобы, пытался предупредить об опасности тех, кто найдет его тело.
«Если так, это объясняет буквы «Г+С+П = Д», которые можно расшифровать как «Григорий + Семенович + Полковник = Донесение», а «Г.С» и «ДАЕРММУАЗУАЯ» как «Григорий Семенович: «удар, замерз, я умер» (если поставить буквы аббревиатуры в другом порядке)», — приводит Ura.ru мнение Дегтерева.
«Григорий Семенович», по мнению исследователя — это бывший начальник военной кафедры Уральского политехнического института, с которым мог контактировать фронтовик Золотарев.
«Таким образом Золотарев умер от того, что замерз после какого-то удара. О чем подробно сообщил своему куратору из военной кафедры УПИ. Судя по всему шифровка до адресата так и не дошла», — считает Дегтерев.
А рисунок «свеклы» на теле погибшего — родовой символ манси. Таким образом, татуировки якобы подтверждают версию о гибели группы Дятлова в результате нападения местных манси, оскорбленных тем, что русские туристы решили взобраться на священную для них гору — жилище духов.