«Стрибок цінності громадянства»: Порошенко похвастался значимостью паспорта Украины

Киев, 22 апреля. Значимость украинского паспорта выросла после введения безвизового режима с Европейским союзом (ЕС), в индексе гражданств мира Украина поднялась на 20 строчек. Об этом в воскресенье заявил глава Украины Петр Порошенко.

Цінність українського паспорта зросла на 20 позицій в індексі громадянств світу кампанії Henley&Partners



Експерти міжнародного рейтингу відзначили стрибок цінності українського громадянства за останній рік завдяки відкриттю кордонів ЄС для українців

#ЦінуймоУкраїнськийПаспорт pic.twitter.com/Oyo6Qn4zPG — Петро Порошенко (@poroshenko) April 22, 2018

«Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев», — написал Порошенко в своем микроблоге социальной сети Twitter.

Напомним, с 11 июня 2018 года украинские граждане могут без виз ездить в государства Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на три месяца на протяжении полугода граждане Украины получают в туристических, бизнес и семейных целях, однако права на работу или учебу данный режим не дает.