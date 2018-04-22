Меню
Украина
«Стрибок цінності громадянства»: Порошенко похвастался значимостью паспорта Украины
Общество
Синоптики пообещали мартовский холод в Москве после урагана
Следующая новость
Загрузка...

    «Стрибок цінності громадянства»: Порошенко похвастался значимостью паспорта Украины

    1001

    «Стрибок цінності громадянства»: Порошенко похвастался значимостью паспорта Украины

    Киев, 22 апреля. Значимость украинского паспорта выросла после введения безвизового режима с Европейским союзом (ЕС), в индексе гражданств мира Украина поднялась на 20 строчек. Об этом в воскресенье заявил глава Украины Петр Порошенко.

     

    «Ценность украинского паспорта выросла на 20 позиций в индексе гражданств мира кампании Henley & Partners. Эксперты международного рейтинга отметили скачок ценности украинского гражданства за последний год благодаря открытию границ ЕС для украинцев», — написал Порошенко в своем микроблоге социальной сети Twitter.

    Напомним, с 11 июня 2018 года украинские граждане могут без виз ездить в государства Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на три месяца на протяжении полугода граждане Украины получают в туристических, бизнес и семейных целях, однако права на работу или учебу данный режим не дает.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    1548
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    884
    Сирия: вывод боевиков начался в районе Восточный Каламун провинции Дамаск

    Сирия: вывод боевиков начался в районе Восточный Каламун провинции Дамаск

    22:27   21 Апреля 2018
    1592
    Провокация на 9 мая: кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии

    Провокация на 9 мая: кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии

    20:41   21 Апреля 2018
    3297