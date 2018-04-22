Меню
Новости Сирии
Сирия: правительственные войска выбили террористов из квартала на юге Дамаска
Происшествия
МЧС рассказало о масштабе последствий урагана в Москве
Следующая новость
Загрузка...

    Сирия: правительственные войска выбили террористов из квартала на юге Дамаска

    859

    Сирия: правительственные войска выбили террористов из квартала на юге Дамаска

    Дамаск, 22 апреля. Продолжая наступление, правительственные войска и поддерживающие их силы народного ополчения выбили в воскресенье боевиков террористических группировок из квартала Аз-Зейн, который расположен в южной части столицы Сирии Дамаска.

    В настоящее время, как сообщает Al Manar, правительственные силы продвигаются к кварталу Тадамун. Проведенная операция позволила блокировать укрепленные пункты террористов из запрещенных в России группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 на юге столицы.

    Со стороны микрорайона Хаджр аль-Асвад навстречу сирийским войскам двигаются союзники, которые начали наступление после авиационных и артиллерийских ударов по противнику в субботу — сирийские ВВС и артиллерия нанесли удары по командным пунктам боевиков и складам вооружения, уничтожив значительное количество боевиков и позволив развернуть наступление.

    Сирия: правительственные войска выбили террористов из квартала на юге Дамаска

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    1507
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    879
    Сирия: вывод боевиков начался в районе Восточный Каламун провинции Дамаск

    Сирия: вывод боевиков начался в районе Восточный Каламун провинции Дамаск

    22:27   21 Апреля 2018
    1584
    Провокация на 9 мая: кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии

    Провокация на 9 мая: кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии

    20:41   21 Апреля 2018
    3272