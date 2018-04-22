Сирия: правительственные войска выбили террористов из квартала на юге Дамаска

Дамаск, 22 апреля. Продолжая наступление, правительственные войска и поддерживающие их силы народного ополчения выбили в воскресенье боевиков террористических группировок из квартала Аз-Зейн, который расположен в южной части столицы Сирии Дамаска.

В настоящее время, как сообщает Al Manar, правительственные силы продвигаются к кварталу Тадамун. Проведенная операция позволила блокировать укрепленные пункты террористов из запрещенных в России группировок «Исламское государство»1 и «Джебхат ан-Нусра»1 на юге столицы.

Со стороны микрорайона Хаджр аль-Асвад навстречу сирийским войскам двигаются союзники, которые начали наступление после авиационных и артиллерийских ударов по противнику в субботу — сирийские ВВС и артиллерия нанесли удары по командным пунктам боевиков и складам вооружения, уничтожив значительное количество боевиков и позволив развернуть наступление.

1 Организация запрещена на территории РФ.