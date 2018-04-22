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Массовый сбой произошел в работе поисковой системы Google
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    Массовый сбой произошел в работе поисковой системы Google

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    Массовый сбой произошел в работе поисковой системы Google

    Москва, 22 апреля. Жители некоторых российских городов пожаловались на возникшие сбои в поисковой системе Google — в ночь на воскресенье пользователи не смогли открыть сайт Google или войти в свои аккаунты.

    По имеющимся данным, жители нескольких российских городов пожаловались на проблемы, возникшие у них с поисковой системой Google.

    Согласно данным сервиса Downdetector, который следит за работой популярных ресурсов, неполадки произошли в воскресенье, примерно в 01.00 (мск).

    Сообщается, что 69 пользователей пользователей внезапно не смогли открыть сайт Google, еще у 30 процентов — не получилось зайти в свои аккаунты в сервисе, передает телеканал «360».

    Автор: Дана Балан
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