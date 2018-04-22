Аксюта назвал главную задачу Самойловой на «Евровидении»

Москва, 22 апреля. Российская команда не ставит перед собой цель занять первое место на международном музыкальном конкурсе «Евровидение», заявил глава российской делегации и продюсер Первого канала Юрий Аксюта в эфире шоу VK Live.

«У нас нет задачи победить, привезти «Евровидение» в Россию. Не стоит такой задачи», — сказал продюсер, отметив, что хочет, чтобы российская представительница Юлия Самойлова выступила хорошо, ярко и интересно.

В текущей «не очень хорошей с политической точки зрения» перед участником стоит задача правильно и честно рассказать о собственной стране, считает Аксюта.

«Все эти обстоятельства дают нам возможность еще раз — со сцены «Евровидения» — рассказать о себе, о русских, спеть то, что нас волнует. Вот какая задача стоит перед нами», — добавил он.

Напомним, что «Евровидение-2018» пройдет в начале мая в Португалии. Россию на конкурсе представит певица Юлия Самойлова, которая исполнит композицию I Won’t Break.