ЕС и Германия выделят Украине миллионы евро на проекты энергоэффективности

Киев, 22 апреля. Министр финансов Украины Александр Данилюк принял участие в подписании договора между Киевом, Международной финансовой корпорацией, Европейским союзом и Германией о формировании фонда для повышения энергетической эффективности на Украине. Об этом сообщается на сайте украинского ведомства.

Отмечается, что на стартовом этапе 53 миллиона евро будут находиться под контролем МФК. Данные денежные средства предоставят Брюссель и Берлин.

Также в сообщении пресс-службы Минфина говорится, что многие граждане Украины вынуждены использовать большое количество энергии для отопления, потому что ветхие и старые дома теряют порядка 50 процентов тепла.

Фонд поспособствует решению данной проблемы при помощи модернизации таких домов. Благодаря новому проекту Украина перейдет на модернизированную модель потребления и учета энергии, уточнили в ведомстве.

Ранее в Киеве предрекли ухудшение экономики из-за нового транша Международного валютного фонда (МВФ).