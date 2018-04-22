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Сирия: Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Латакии
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    Сирия: Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Латакии

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    Сирия: Россия зафиксировала два нарушения перемирия в Латакии

    Москва, 22 апреля. Россия зафиксировала два случая нарушения режима перемирия в Сирии, Турция — один, сообщается в информационном бюллетене Минобороны России.

    Обстановка в зонах деэскалации остается стабильной. Российская часть совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями режима прекращения огня в Сирии, сообщает о двух случаях стрельбы в провинции Латакия. Турция зафиксировала один случай стрельбы в провинции Хама.

    За последние сутки Центром по примирению враждующих сторон в Сирии была проведена гуманитарная акция в населенном пункте Акраба провинции Алеппо. В частности, был доставлен груз весом 1,9 тонны. За сутки медицинскую помощь получили 79 человек.

    В течение дня соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий не подписывалось.

    Автор: Дима Оленин
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