В Украинской православной церкви прокомментировали прошение Порошенко об автокефалии

Киев, 22 апреля. Обращение украинского президента Петра Порошенко в Константинопольский патриархат с просьбой о выделении Украинской православной церкви в отдельную поместную автокефалию в Украинской православной церкви Московского патриархата называли «превышением власти и вмешательством в церковные дела».

В УПЦ МП подчеркнули, что не обращались по поводу вопроса автокефальности украинской церкви ни к патриарху Константинопольскому Варфоломею, ни к президенту Порошенко, ни к депутатам Верховной рады.

«Вызывает обеспокоенность то, что предоставление автокефалии православной церкви в Украине рассматривается как вопрос не только религии, но и геополитики. Убеждены, что сфера религиозной жизни не должна становиться предметом политических манипуляций», — подчеркнули в своем заявлении представители Украинской православной церкви.

Ранее «Газета.ru» писала о том, что президент Порошенко назвал «вопросом национальной безопасности» автокефалию Украинской православной церкви — священники и прихожане церквей Московской патриархии в Киеве рассматриваются как «агенты влияния» Москвы.

Напомним, на фоне ухудшения отношений между Москвой и Киевом украинские власти стали потворствовать членам националистических группировок, которые неоднократно совершали нападения и захваты храмов УПЦ МП, передавая их непризнанным вселенским православным сообществом «Украинской автокефальной православной церкви» и «Украинской православной церкви Киевского патриархата».