Подходящий случай: немецкие политики выступили за участие России в саммите G7

Берлин, 22 апреля. Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить российскую сторону на саммит G7, который состоится грядущим летом в Канаде. Об этом пишет таблоид Welt.

«Если Запад по-настоящему собирается вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. «Большая семерка» должна снова стать «Большой восьмеркой», — подчеркнула она.

Заместитель главы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф отметил, что на сегодняшний день «имеет смысл структурировать диалог с Россией».

«G7+1 может стать верным форматом», — считает немецкий политик.

Напомним, ранее глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что присоединение Москвы к «Большой семерке» в настоящий момент невозможно.