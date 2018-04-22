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Подходящий случай: немецкие политики выступили за участие России в саммите G7
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    Подходящий случай: немецкие политики выступили за участие России в саммите G7

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    Подходящий случай: немецкие политики выступили за участие России в саммите G7

    Берлин, 22 апреля. Сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт выступила за то, чтобы пригласить российскую сторону на саммит G7, который состоится грядущим летом в Канаде. Об этом пишет таблоид Welt.

    «Если Запад по-настоящему собирается вновь вступить с Россией в конструктивный диалог, это подходящий случай. «Большая семерка» должна снова стать «Большой восьмеркой», — подчеркнула она.

    Заместитель главы парламентской фракции Свободной демократической партии Германии Александр Ламбсдорф отметил, что на сегодняшний день «имеет смысл структурировать диалог с Россией».

    «G7+1 может стать верным форматом», — считает немецкий политик.

    Напомним, ранее глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что присоединение Москвы к «Большой семерке» в настоящий момент невозможно.

    Автор: Дана Балан
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