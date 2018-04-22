ДНР: украинские силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

Донецк, 22 апреля. В ДНР сообщили, что за последние сутки украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

«Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 36 раз», — сказал представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

В СЦКК также добавили, что силовики выпустили почти 200 мин по территории ДНР. Кроме того, при обстрелах Донбасса использовались бронетехника, стрелковое оружие и гранатометы.

«Горловское направление: минометы 120 миллиметров – 28 мин; минометы 82 миллиметра – 15 мин; донецкое направление: минометы 120 миллиметров – 26 мин; минометы 82 миллиметра – 44 мины; мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – 17 мин; минометы 82 мм – 63 мины», — пояснил представитель ДНР в СЦКК.

Всего украинские силовики применили 959 единиц боеприпасов. В результате обстрелов были повреждены четыре дома, расположенные в Донецке, Кеоминтерново и Докучаевске. В Докучаевске также повреждена подстанция.

Ранее сообщалось, что половина Докучаевска обесточена из-за обстрелов ВСУ. В субботу, 21 апреля, подразделения ВСУ открыли огонь из тяжелых минометов по Докучаевску.