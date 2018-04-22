Меню
Новороссия
ДНР: украинские силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе
Экономика
ЕС и Германия выделят Украине миллионы евро на проекты энергоэффективности
Следующая новость
Загрузка...

    ДНР: украинские силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

    47

    ДНР: украинские силовики 36 раз за сутки нарушили перемирие в Донбассе

    Донецк, 22 апреля. В ДНР сообщили, что за последние сутки украинские силовики 36 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.

    «Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 36 раз», — сказал представитель республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    В СЦКК также добавили, что силовики выпустили почти 200 мин по территории ДНР. Кроме того, при обстрелах Донбасса использовались бронетехника, стрелковое оружие и гранатометы.

    «Горловское направление: минометы 120 миллиметров – 28 мин; минометы 82 миллиметра – 15 мин; донецкое направление: минометы 120 миллиметров – 26 мин; минометы 82 миллиметра – 44 мины; мариупольское направление: минометы 120 миллиметров – 17 мин; минометы 82 мм – 63 мины», — пояснил представитель ДНР в СЦКК.

    Всего украинские силовики применили 959 единиц боеприпасов. В результате обстрелов были повреждены четыре дома, расположенные в Донецке, Кеоминтерново и Докучаевске. В Докучаевске также повреждена подстанция.

    Ранее сообщалось, что половина Докучаевска обесточена из-за обстрелов ВСУ. В субботу, 21 апреля, подразделения ВСУ открыли огонь из тяжелых минометов по Докучаевску.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    845
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    752
    Сирия: вывод боевиков начался в районе Восточный Каламун провинции Дамаск

    Сирия: вывод боевиков начался в районе Восточный Каламун провинции Дамаск

    22:27   21 Апреля 2018
    1438
    Провокация на 9 мая: кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии

    Провокация на 9 мая: кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии

    20:41   21 Апреля 2018
    2790