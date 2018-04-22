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Минкурортов оценило готовность Крыма к летнему сезону
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    Минкурортов оценило готовность Крыма к летнему сезону

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    Минкурортов оценило готовность Крыма к летнему сезону

    Севастополь, 22 апреля. Инфраструктура туристических объектов Крыма готова к летнему сезону и увеличению потока путешественников. Об этом рассказал глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

    Он сообщил, что в 2017 году на полуострове открылось шесть новых гостиниц, а в 50 — был проведен ремонт и реконструкция.

    «В этом году открывается еще два, реконструкция идет в 30 отелях. Номерной фонд, как и в прошлые годы, увеличится на 300–400 номеров», — передает слова министра РИА Новости.

    Волченко отметил, что на территории российского полуострова растет число пляжей с всевозможными услугами и спасательными станциями — в текущем году их число превысит 450.

    Кроме того, запускаются новые экскурсионные маршруты и совершенствуется муниципальная транспортная дорожная сеть.

    «В целом качество отдыха, качество пребывания в Крыму с каждым годом улучшается, соответственно, растет и привлекательность Крыма для туристов. Работать, конечно, тоже есть над чем, но мы стараемся», — подчеркнул он, подытожив, что «Крым к курортному сезону готов».

    Автор: Дана Балан
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