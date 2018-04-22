Минкурортов оценило готовность Крыма к летнему сезону

Севастополь, 22 апреля. Инфраструктура туристических объектов Крыма готова к летнему сезону и увеличению потока путешественников. Об этом рассказал глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.

Он сообщил, что в 2017 году на полуострове открылось шесть новых гостиниц, а в 50 — был проведен ремонт и реконструкция.

«В этом году открывается еще два, реконструкция идет в 30 отелях. Номерной фонд, как и в прошлые годы, увеличится на 300–400 номеров», — передает слова министра РИА Новости.

Волченко отметил, что на территории российского полуострова растет число пляжей с всевозможными услугами и спасательными станциями — в текущем году их число превысит 450.

Кроме того, запускаются новые экскурсионные маршруты и совершенствуется муниципальная транспортная дорожная сеть.