Минкурортов оценило готовность Крыма к летнему сезону
Севастополь, 22 апреля. Инфраструктура туристических объектов Крыма готова к летнему сезону и увеличению потока путешественников. Об этом рассказал глава министерства курортов и туризма Крыма Вадим Волченко.
Он сообщил, что в 2017 году на полуострове открылось шесть новых гостиниц, а в 50 — был проведен ремонт и реконструкция.
«В этом году открывается еще два, реконструкция идет в 30 отелях. Номерной фонд, как и в прошлые годы, увеличится на 300–400 номеров», — передает слова министра РИА Новости.
Волченко отметил, что на территории российского полуострова растет число пляжей с всевозможными услугами и спасательными станциями — в текущем году их число превысит 450.
Кроме того, запускаются новые экскурсионные маршруты и совершенствуется муниципальная транспортная дорожная сеть.
«В целом качество отдыха, качество пребывания в Крыму с каждым годом улучшается, соответственно, растет и привлекательность Крыма для туристов. Работать, конечно, тоже есть над чем, но мы стараемся», — подчеркнул он, подытожив, что «Крым к курортному сезону готов».