Сирия: Россия направит Дамаску несколько контейнеров с осветительной продукцией

Москва, 22 апреля. Российская сторона направит Сирии контейнеры с осветительной продукцией в честь первой Ялтинской конференции, приуроченной послевоенному восстановлению арабской республики. Мероприятие состоялось в прошедшую субботу в ялтинском Ливадийском дворце.

Сопредседатель оргкомитета IV ЯМЭФ и общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Андрей Назаров заявил, что в ходе визита в сирийскую столицу он увидел трудности и проблемы сирийского народа, передает РИА Новости.

«По возвращении из Сирии оргкомитет ЯМЭФ совместно с «Деловой Россией» договорились с одним из крупнейших производителей осветительных приборов о том, что будет поставлена гуманитарная помощь в Сирию: несколько контейнеров осветительных приборов: кабель, мачты, лампы и все нужное, чтобы люди в Сирии чувствовали, что жизнь становится светлее и безопаснее», — подчеркнул он.

Назаров также добавил, что на данном этапе решаются все нюансы и формальности с устранением таможенного сбора на гуманитарную помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что 21 марта Ялта и сирийская Латакия стали городами-побратимами.