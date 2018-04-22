Сирия: президент Ирана пообещал Асаду помощь в восстановлении республики

Тегеран, 22 апреля. Иранский лидер Хасан Роухани в поздравлении с Днем независимости Сирийской Арабской Республики (САР), адресованном его сирийскому коллеге Башару Асаду, пообещал помощь в восстановлении государства после военных действий. Об этом передает телеканал Press TV.

Iran ready to help rebuild Syria: Rouhani https://t.co/tFn10Uo17h pic.twitter.com/0nyGXiwvmS — Press TV (@PressTV) April 21, 2018

Роухани заверил, что после помощи в борьбе с терроризмом, Тегеран продолжит помогать сирийскому правительству — в восстановлении республики.

«Так же, как правительство Ирана поддерживало сирийский народ в его борьбе с терроризмом, оно готово поддерживать вас в восстановлении Сирии, используя все, что в его силах», — говорится в заявлении Роухани.

Глава Ирана подчеркнул, что Тегеран продолжит оказывать помощь Дамаску до того момента, пока не будут достигнуты безопасность и стабильность в Сирии.