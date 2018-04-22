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Сирия: президент Ирана пообещал Асаду помощь в восстановлении республики
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    Сирия: президент Ирана пообещал Асаду помощь в восстановлении республики

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    Сирия: президент Ирана пообещал Асаду помощь в восстановлении республики

    Тегеран, 22 апреля. Иранский лидер Хасан Роухани в поздравлении с Днем независимости Сирийской Арабской Республики (САР), адресованном его сирийскому коллеге Башару Асаду, пообещал помощь в восстановлении государства после военных действий. Об этом передает телеканал Press TV.

    Роухани заверил, что после помощи в борьбе с терроризмом, Тегеран продолжит помогать сирийскому правительству — в восстановлении республики.

    «Так же, как правительство Ирана поддерживало сирийский народ в его борьбе с терроризмом, оно готово поддерживать вас в восстановлении Сирии, используя все, что в его силах», — говорится в заявлении Роухани.

    Глава Ирана подчеркнул, что Тегеран продолжит оказывать помощь Дамаску до того момента, пока не будут достигнуты безопасность и стабильность в Сирии.

    Автор: Дана Балан
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