Меню
Политика
Советники Трампа объявили «ловушкой» решение КНДР отказаться от ядерных испытаний
Экономика
ЕС и Германия выделят Украине миллионы евро на проекты энергоэффективности
Следующая новость
Загрузка...

    Советники Трампа объявили «ловушкой» решение КНДР отказаться от ядерных испытаний

    75

    Советники Трампа объявили «ловушкой» решение КНДР отказаться от ядерных испытаний

    Вашингтон, 22 апреля. В Белом доме уверены, что к заявлениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ын о приостановке ядерных и ракетных испытаний в стране следует относиться скептически — в частном порядке помощники президента Дональда Трампа заявили, что это не более чем дипломатическая «ловушка», нацеленная на создание образа «разумного лидера» для Кима.

    Между тем, ранее Трамп назвал позицию Пхеньяна «прогрессом» и «хорошими новостями» на своей странице Twitter. Однако его помощники опасаются, что США могут лишиться возможностей для давления на Северную Корею, если Ким Чен Ын сможет создать «иллюзию, что он благоразумен».

    Советники Трампа объявили «ловушкой» решение КНДР отказаться от ядерных испытаний 

    «Диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров», — приводит телеканал «Подмосковье 360°» слова источников в администрации президента США.

    Ранее «Газета.ru» приводила комментарий российского сенатора Алексея Пушкова, который отметил, что Ким Чен Ын «умело вовлекает США в диалог» — создав для Северной Кореи ядерный потенциал и обеспечив безопасность страны от внезапного нападения, он готов использовать это преимущество для вовлечения противоположной стороны в диалог.

    Автор: Валентин Меликов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    Читайте нас в Дзене
    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    8:30   22 Апреля 2018
    845
    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    Сирия: более 61 тысячи жителей Восточной Гуты вернулись домой из лагерей для беженцев

    23:01   21 Апреля 2018
    752
    Сирия: вывод боевиков начался в районе Восточный Каламун провинции Дамаск

    Сирия: вывод боевиков начался в районе Восточный Каламун провинции Дамаск

    22:27   21 Апреля 2018
    1438
    Провокация на 9 мая: кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии

    Провокация на 9 мая: кто, как и для чего разжигает межэтнический конфликт в Латвии

    20:41   21 Апреля 2018
    2790