Советники Трампа объявили «ловушкой» решение КНДР отказаться от ядерных испытаний 

Вашингтон, 22 апреля. В Белом доме уверены, что к заявлениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ын о приостановке ядерных и ракетных испытаний в стране следует относиться скептически — в частном порядке помощники президента Дональда Трампа заявили, что это не более чем дипломатическая «ловушка», нацеленная на создание образа «разумного лидера» для Кима.

Между тем, ранее Трамп назвал позицию Пхеньяна «прогрессом» и «хорошими новостями» на своей странице Twitter. Однако его помощники опасаются, что США могут лишиться возможностей для давления на Северную Корею, если Ким Чен Ын сможет создать «иллюзию, что он благоразумен».

North Korea has agreed to suspend all Nuclear Tests and close up a major test site. This is very good news for North Korea and the World - big progress! Look forward to our Summit. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 20, 2018

«Диктатор Ким Чен Ын может поставить ловушку и пообещать не отказываться от жесткой линии перед возможным саммитом двух лидеров», — приводит телеканал «Подмосковье 360°» слова источников в администрации президента США.

Ранее «Газета.ru» приводила комментарий российского сенатора Алексея Пушкова, который отметил, что Ким Чен Ын «умело вовлекает США в диалог» — создав для Северной Кореи ядерный потенциал и обеспечив безопасность страны от внезапного нападения, он готов использовать это преимущество для вовлечения противоположной стороны в диалог.