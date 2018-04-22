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Донбасс: житель ЛНР погиб, подорвавшись на неизвестном устройстве
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    Донбасс: житель ЛНР погиб, подорвавшись на неизвестном устройстве

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    Донбасс: житель ЛНР погиб, подорвавшись на неизвестном устройстве

    Луганск, 22 апреля. Житель населенного пункта Врубовский, расположенного в Луганской народной республике (ЛНР), погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

    По данным луганского ведомства, в поселке Врубовский Лутугинского района в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб мужчина 1960 года рождения.

    В настоящее время по данному факту инициировано расследование.

    Ранее сообщалось, что киевские военные четыре раза за прошедшую субботу обстреляли территорию ЛНР. 

    Украинские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили об отделении после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.

    Автор: Дана Балан
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