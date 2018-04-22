Донбасс: житель ЛНР погиб, подорвавшись на неизвестном устройстве

Луганск, 22 апреля. Житель населенного пункта Врубовский, расположенного в Луганской народной республике (ЛНР), погиб, подорвавшись на неизвестном взрывном устройстве. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе министерства чрезвычайных ситуаций ЛНР.

По данным луганского ведомства, в поселке Врубовский Лутугинского района в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве погиб мужчина 1960 года рождения.

В настоящее время по данному факту инициировано расследование.

Ранее сообщалось, что киевские военные четыре раза за прошедшую субботу обстреляли территорию ЛНР.

Украинские власти в апреле 2014 года начали боевые действия против Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили об отделении после государственного переворота в стране в феврале 2014 года.