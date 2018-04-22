Донбасс: ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР

Луганск, 22 апреля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

Согласно информации пресс-службы военного ведомства республики, за прошлый день киевские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

В народной милиции уточнили, что обстрелам подверглись районы возле населенных пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Первомайск.

Всего же по территории республики ВСУ выпустили примерно 110 снарядов.

Напомним, в Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако Киев все время нарушает договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.