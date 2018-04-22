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Донбасс: ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР
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    Донбасс: ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР

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    Донбасс: ВСУ за сутки четыре раза обстреляли территорию ЛНР

    Луганск, 22 апреля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) четыре раза за прошедшие сутки обстреляли территорию Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе народной милиции ЛНР.

    Согласно информации пресс-службы военного ведомства республики, за прошлый день киевские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв территорию ЛНР из минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

    В народной милиции уточнили, что обстрелам подверглись районы возле населенных пунктов Желобок, Калиново-Борщеватое и Первомайск.

    Всего же по территории республики ВСУ выпустили примерно 110 снарядов.

    Напомним, в Донбассе 30 марта вступило в силу новое «пасхальное» перемирие, однако Киев все время нарушает договоренности и обстреливает территории республик Донбасса.

    Автор: Дана Балан
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