Ученые узнали, как связаны крепкое рукопожатие и умственные способности

Манчестер, 22 апреля. Исследователи из Университета Манчестера установили, что существует взаимосвязь между силой рукопожатия и умственными способностями и памятью человека в зрелом возрасте. В ходе исследований были проанализированы данные 475 тысяч человек.

Как оказалось, у людей с крепким рукопожатием в зрелом возрасте плотность белого вещества мозга оставалась значительно выше в зрелом и старшем возрасте. Как утверждает главный автор исследования, доктор Джозеф Фирт, слабое рукопожатие у пожилых людей может даже свидетельствовать о риске травматизма: «расслабленные» пожилые люди чаще падают, и легче получают при этом травмы и переломы.

«Мы видим явную связь между мышечной силой и здоровьем мозга. Сейчас необходимо установить, можем ли мы развивать свой мозг, занимаясь тем, что укрепляет наши мышцы, например, упражнениями со штангой», — приводит телеканал «Подмосковье 360°» слова ученого.

Ранее «Газета.ru» писала о том, что ученые доказали вред от длительных силовых тренировок: как оказалось, перенапряжение в спортзале способно приводить к появлению проблем с сердечно-сосудистой системой.