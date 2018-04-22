Саргсян назвал две главные проблемы Армении

Ереван, 22 апреля. Экс-президент и премьер-министр Армении Серж Саргсян назвал две главные проблемы страны и сообщил, что будет готов к «другим задачам» лишь после того, как обеспечит безопасное развитие страны и достигнет «достойного урегулирования» карабахского вопроса. Об этом в воскресенье говорится в официальном обращении главы армянского правительства.

Саргсян заверил, что демократия в Армении «никогда не будет отсталой», добавив, что его пребывание на посту главы правительства связано со «сложной геополитикой в регионе», а властям страны нужно «обеспечить безопасное развитие страны и продолжать усилия по достижению достойного урегулирования карабахского вопроса», передает РИА Новости.

«В моем представлении эти проблемы выполнимы, после чего лидер страны может взять на себя другие задачи», — заявил Саргсян.

Напомним, в Ереване с 13 апреля начались несанкционированные митинги и акции протеста против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Сарксяна.