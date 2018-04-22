В МВФ рассказали о главных опасностях для мировой экономики

Вашингтон, 22 апреля. Рост финансовой незащищенности, увеличение напряженности в торговой и геополитической областях, а также небывалый уровень международного долга представляют опасность для роста мировой экономики. Об этом говорится в коммюнике, размещенном по результатам заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).

По словам членов комитета, рост мировой экономики усиливается и охватывает все больше государств, что стало возможным из-за резкого увеличения доли инвестиций и торговли.

В настоящее время риски уменьшения или же прекращения экономического роста сбалансированы, но в будущем они будут лишь расти.

Кроме того, в документе отмечается, что демографические моменты и низкие темпы роста производительности могут в дальнейшем уменьшить потенциал для более высокого и всеобъемлющего роста экономики.

МВФК является совещательной структурой Совета управляющих — высшего руководящего органа Международного валютного фонда (МФК).