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Небольшой парень с огромным сердцем: пользователи не верят в смерть Тройера
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    Небольшой парень с огромным сердцем: пользователи не верят в смерть Тройера

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    Небольшой парень с огромным сердцем: пользователи не верят в смерть Тройера

    Нью-Йорк, 22 апреля. Голливудский актер и комик Верн Тройер (Verne Troyer), известность к которому пришла после съемок в фильмах о волшебнике Гарри Поттере и секретном агенте Остине Пауэрсе, умер на 50-м году жизни. Об этом сообщает интернет-портал TMZ.

    По данным ресурса, артист скончался в медицинском учреждении, где находился после госпитализации в начале апреля.

    Родственники актера рассказали, что в начале этого месяца Тройера госпитализировали, он был подключен к системе жизнеобеспечения. По некоторым данным, в течение долгого времени он боролся с алкогольной зависимостью и проходил реабилитацию.

    «С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня», — написали приятели актера на его странице в Facebook.

    Пользователи Сети не могут поверить в скоропостижную смерть Тройера. Исполнители, спортсмены и простые поклонники Тройера вспоминают лучшие работы актера и отмечают его жизнерадостность.

    Продюсер Dally B. написала, что предчувствовала эту трагедию.

    «Он, возможно, был маленького роста, но его сердце было больше, чем у большинства…», — не может поверить в смерть актера пользователь Брайан.

    Известный российский актер Геннадий Головкин знал Тройера и также отметил большое сердце погибшего артиста.

    Автор: Дана Балан
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