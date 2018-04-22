Небольшой парень с огромным сердцем: пользователи не верят в смерть Тройера

Нью-Йорк, 22 апреля. Голливудский актер и комик Верн Тройер (Verne Troyer), известность к которому пришла после съемок в фильмах о волшебнике Гарри Поттере и секретном агенте Остине Пауэрсе, умер на 50-м году жизни. Об этом сообщает интернет-портал TMZ.

По данным ресурса, артист скончался в медицинском учреждении, где находился после госпитализации в начале апреля.

Родственники актера рассказали, что в начале этого месяца Тройера госпитализировали, он был подключен к системе жизнеобеспечения. По некоторым данным, в течение долгого времени он боролся с алкогольной зависимостью и проходил реабилитацию.

«С большой печалью и невероятно тяжелыми сердцами сообщаем, что Верн скончался сегодня», — написали приятели актера на его странице в Facebook.

Пользователи Сети не могут поверить в скоропостижную смерть Тройера. Исполнители, спортсмены и простые поклонники Тройера вспоминают лучшие работы актера и отмечают его жизнерадостность.

Продюсер Dally B. написала, что предчувствовала эту трагедию.

Oh no #VerneTroyer died. I think I know what happened....I kinda felt this coming...???? https://t.co/88T2I1RlmO — Sally b. (@YourSinginCoach) April 21, 2018

«Он, возможно, был маленького роста, но его сердце было больше, чем у большинства…», — не может поверить в смерть актера пользователь Брайан.

He may have been small in stature but his heart was bigger than most. If we could all strive to be Verne Troyer, this world would be a kinder more caring place.



RIP "mini-me" — Brian Krassenstein???? (@krassenstein) April 22, 2018

Известный российский актер Геннадий Головкин знал Тройера и также отметил большое сердце погибшего артиста.