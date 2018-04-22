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Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции
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    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

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    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Анкара, 22 апреля. В настоящее время «стратегический партнер» — США — является одной из наиболее серьезных угроз для Турции, заявил в субботу президент Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, в Анкаре крайне обеспокоены продолжающимся сотрудничеством Вашингтона с курдскими вооруженными группировками на севере Сирии.

    Эрдоган в эфире телеканала NTV напомнил, что Соединенные Штаты поставляют тысячи машин с вооружением курдам из сил «Народной милиции» (YPG), которые впоследствии могут быть использованы против турецких войск — в Турции все курдские вооруженные группировки считаются террористическими и связанными с сепаратистской «Рабочей партией Курдистана», которая неоднократно организовывала нападения на турецких военных и полицию.

    «Мы не можем купить у США оружие за деньги, зато они и силы коалиции могут бесплатно поставлять террористическим группировкам это оружие и боеприпасы, — с возмущением заявил турецкий президент. — Так от кого исходит угроза? В первую очередь от наших стратегических партнеров».

    Эрдоган: США, поставляющие оружие курдам в Сирии, стали главной угрозой для Турции

    Ранее «Газета.ru» писала о давлении Запада на Анкару в связи с планами приобрести современные российские зенитно-ракетные комплексы С-400.

     

     

    Автор: Валентин Меликов
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